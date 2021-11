Il Movimento 5 Stelle propone di abbassare l’Iva sui preservativi Con un emendamento alla manovra, il Movimento 5 Stelle propone di abbassare l’Iva sui preservativi maschili e femminili al 10% dall’attuale 22%.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Movimento 5 Stelle vuole abbassare l'Iva sui preservativi. Il Gruppo grillino al Senato ha presentato centinaia di emendamenti alla manovra, precisamente sono 988. Più dei pentastellati ne ha presentati solo Forza Italia (1.108) e in generale sono 6.290 in tutto. Niente di strano però: ogni anno la discussione sulla Legge di Bilancio, che decide la linea economica del Paese, vede la presentazione di migliaia di emendamenti su i temi più vari. Tra questi, appunto, c'è quello del costo dei profilattici, che al momento rientrano nella lista dei beni che hanno un'Iva pari al 22%.

A presentare e firmare l'emendamento sono due senatori del Movimento 5 Stelle: Gaspare Antonio Marinello e Vincenzo Santangelo. Ma non si tratta di una prima volta, anzi. Già in passato, sempre con un emendamento alla manovra, il senatore Marinello aveva provato a far passare la misura. E allo stesso modo ha proposto un disegno di legge di cui è primo firmatario proprio su questo tema (come viene precisato nel testo dell'emendamento). La proposta è di abbassare l'Iva dal 22% al 10%.

Di seguito il testo dell'emendamento: