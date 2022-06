Il ministro Speranza è positivo al Covid, si trova in isolamento Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è risultato positivo al Covid e si trova attualmente in isolamento. Perciò parteciperà al Cdm di oggi in videocollegamento.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è risultato positivo al Covid. Il segretario di Articolo Uno si trova attualmente in isolamento, come ha fatto sapere il suo staff in una nota, e parteciperà in ogni caso al Consiglio dei ministri di questo pomeriggio in videocollegamento.