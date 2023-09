Il ministro Crosetto ha ricevuto il generale Vannacci per motivi di “carattere privato” Già una settimana fa il generale Vannacci, finito al centro delle polemiche per il suo libro, aveva chiesto di essere ascoltato da Crosetto. Che oggi, come fa sapere la Difesa, lo ha ricevuto per motivi di “carattere privato”.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla fine ha ricevuto il generale Roberto Vannacci. Già una settimana fa il generale, finito al centro delle polemiche per un libro autopubblicato in cui metteva nero su bianco idee omofobe e razziste, aveva chiesto di essere ascoltato da Crosetto. Che oggi, come fa sapere la Difesa, lo ha ricevuto per motivi di "carattere privato".

Crosetto, dal palco di Digithon a Bisceglie, aveva confermato che Vannacci gli avesse chiesto un incontro per motivi personali, annunciando poi che lo avrebbe visto: "Dirò a lui che cosa penso di questa vicenda. Se è un vero militare ha capito che l'unico che ha agito da militare è il ministro", aveva spiegato. La richiesta di un incontro per motivi personali ha permesso di bypassare gli ordinari permessi della scala gerarchica ed essere così sentito direttamente dal titolare della Difesa.

Quando era scoppiato il caso del libro del generale Vannacci, il ministro Crosetto ne aveva subito preso le distanze: "Non utilizzate le farneticazioni personali di un generale in servizio per polemizzare con la Difesa e le Forze Armate. Il generale Vannacci ha espresso opinioni che screditano l’Esercito, la Difesa e la Costituzione", aveva subito scritto su Twitter, annunciando che la Difesa avrebbe avviato un esame disciplinare.

Anche l'Esercito si era posizionato sulla stessa lunghezza d'onda del co-fondatore di Fratelli d'Italia, precisando che "non era a conoscenza dei contenuti espressi" nel libro e che "gli stessi non erano mai stati sottoposti ad alcuna autorizzazione e valutazione da parte dei vertici militari".

Il caso del generale aveva finito per aprire anche un caso politico. Infatti, nonostante la presa di posizione da parte della Difesa, dalla Lega era invece arrivata la richiesta a Vannacci di candidarsi per le elezioni europee proprio con il partito di Matteo Salvini. In particolare il vicesegretario del Carroccio, Andrea Crippa, aveva detto che se il generale avesse voluto candidarsi avrebbe trovato le porte della Lega "spalancate".