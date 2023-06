Il governo Meloni incassa la fiducia alla Camera sul decreto Siccità, cosa prevede il testo Il governo ha incassato l’ennesima fiducia alla Camera, questa volta sul decreto Siccità: 195 i voti a favore, 119 i contrari e tre gli astenuti. Domani il voto finale sul provvedimento.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nuovo voto di fiducia, nuovo via libera del Parlamento. Il governo Meloni passa ancora una volta per la questione di fiducia, tenendo un ritmo serrato paragonabile a quello degli esecutivi precedenti, e ottiene l'appoggio della Camera dei deputati sul decreto Siccità: 195 i voti a favore, 119 i contrari e tre gli astenuti. Domani è previsto il voto finale, con le dichiarazioni dei rappresentanti dei gruppi che si terranno in mattinata. Poi il testo sarà legge, visto che è già passato in precedenza in Senato, dov'è stato approvato. Arrivato alla Camera blindato e senza tempo per essere modificato, il governo ha deciso di porre la questione di fiducia, come fatto già molte altre volte.

Il testo, approvato all'inizio di aprile dal governo e prossimo alla scadenza dei 60 giorni, prevede una serie di novità per contrastare l'emergenza idrica. Con il decreto Siccità è stata istituita, presso la presidenza del Consiglio, una cabina di regia per gestire e trovare delle soluzioni per contrastare l'emergenza. Con il dl è stata anche decisa la nomina di un commissario straordinario: Nicola Dell’Acqua, incaricato il mese successivo. La prima riunione della cabina di regia si è tenuta il 5 maggio scorso.

L'obiettivo è realizzare interventi urgenti per arginare il fenomeno, di cui si è parlato meno nelle ultime settimane per via delle incessanti piogge che hanno colpito il Paese, causando anche l'alluvione in Emilia Romagna. Tra le altre cose, verranno create delle vasche di raccolta delle acque piovane per uso agricolo, riutilizzando le acque reflue depurate sempre in agricoltura. La portata del decreto era da circa 100 milioni di euro, considerati solo un primo passo nell'organizzazione di una rete contro la siccità, che – per via del cambiamento climatico – colpirà sempre maggiormente il Paese.