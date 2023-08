Il governo cancella il tetto agli stipendi per i manager della società del Ponte sullo Stretto Con un colpo di spugna, il governo Meloni sta per cancellare il tetto agli stipendi all’interno della società per il Ponte sullo Stretto di Messina: amministratori, manager e dipendenti potranno guadagnare sopra ai 240mila euro.

A cura di Tommaso Coluzzi

Via il tetto e bentornati stipendi d'oro. Non per un'azienda qualsiasi, ma per quella che deve occuparsi della realizzazione del Ponte sullo Stretto, che di recente è tornato al centro della polemica per via dello scontro tra il ministro Salvini e Don Ciotti. Al di là delle promesse del vicepresidente del Consiglio, che da tempo punta sull'infrastruttura per rilanciare anche la sua immagine personale di leader politico, di concreto al momento c'è molto poco. Oltre alle foto con il plastico, spostato – si dice – di recente all'ingresso del ministero dei Trasporti in modo che chiunque entri nel palazzo a Porta Pia sia obbligato a vederlo, si attendono i fondi necessari alla realizzazione: 13 miliardi circa, ha detto Salvini, che arriveranno principalmente con la prossima legge di Bilancio.

In attesa della manovra, però, il governo cita il Ponte sullo Stretto nel suo prossimo decreto legge. Almeno secondo quanto emerge dalla bozza. Nel testo, che arriverà in Consiglio dei ministri lunedì e che prevede tutta una serie di misure dalla riforma dei taxi al caro voli, c'è anche un passaggio sulla questione dei tetti agli stipendi nella società che si dovrà occupare della costruzione del ponte.

Nell'ultima bozza del decreto Asset e investimenti – così si chiamerà il testo di legge omnibus – l'articolo 15 è dedicato alla società per il Ponte sullo Stretto. L'articolo si chiama "disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n.1158" e prevede che "non si applichino" le disposizioni di alcuni commi del decreto legislativo del 2016. Nello specifico, parliamo di quei commi che prevedono il limite di 240mila euro nei compensi massimi per amministratori, i titolari e componenti degli organi di controllo, i dirigenti e i dipendenti. Così facendo, in sostanza, il governo deroga il tetto per la società, che avrà la possibilità di pagare i manager e gli amministratori cifre ancora più alte.