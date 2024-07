video suggerito

Il "giallo" del volo di Salvini partito da Roma nonostante i guasti informatici Nella giornata in cui gli aeroporti di tutto il mondo sono stati colpiti da un guasto informatico che ha tenuto a terra centinaia di voli, un aereo è partito quasi in orario: un volo di Ita da Roma a Milano. A bordo c'era il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. La smentita di Ita: "In quella fascia oraria sono partiti 12 voli"

A cura di Luca Pons

Giornata di disagi per chi vola: a causa di un ‘crollo' informatico su scala mondiale, oltre mille voli aerei sono saltati, di cui decine anche all'aeroporto romano di Fiumicino. Mentre moltissimi passeggeri aspettavano a terra che il caos si risolvesse e la programmazione dei voli potesse riprendere, sembra che invece un aereo, da Roma a Milano, sia riuscito a partire. Un volo di Ita Airways da Roma a Milano che tra i passeggeri aveva anche il ministro dell'Interno e segretario della Lega Matteo Salvini.

Mentre praticamente tutti gli altri voli di Ita con partenza prevista in quei minuti venivano cancellati, quell'aereo programmato per le 13 è invece partito, con circa mezz'ora di ritardo. Così un ristretto gruppo di passeggeri è riuscito ad arrivare a destinazione. Secondo quanto riportato dalla Stampa, tra questi c'era proprio Salvini. Insieme a lui, anche Riccardo Molinari, il capogruppo del Carroccio alla Camera, e il leader di Noi moderati Maurizio Lupi. Lo stesso Molinari ha semplicemente commentato: "Lo avevo prenotato da due giorni, sarò stato più fortunato".

La smentita di Ita: "Sono partiti 12 voli"

La stessa compagnia aerea è intervenuta: "Si tratta di una notizia destituita di qualsiasi fondamento. Nella stessa fascia oraria tra le 12 e le 15 la compagnia ha operato da Roma Fiumicino un totale di 12 voli, di cui 10 di breve-medio raggio e 2 di lungo raggio", ha affermato Ita. Per di più, sulla tratta da Fiumicino a Linate "sono correttamente partiti 12 voli su un totale di 14 programmati".

La Lega ha commentato il caso con una nota, precisando che "Matteo Salvini ha deciso l’orario di rientro da Roma a Milano ieri sera tardi e ha acquistato stamattina il volo delle ore 13 con la compagnia Ita in classe economy". In quel momento, ha precisato il partito, "i disagi odierni, che hanno interessato scali anche all’estero, non erano evidentemente prevedibili". La Lega ha poi minacciato di agire per vie legali "contro le gravi falsità e insinuazioni delle ultime ore".

L'attacco delle opposizioni, Pd e Avs annunciano interrogazioni parlamentari

La notizia ha comunque attirato dure critiche da parte di diversi esponenti politici. Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, ha commentato con una battuta: "È l’autonomia differenziatissima". Anthony Barbagallo, capogruppo del Pd in commissione Trasporti alla Camera, ha affermato: "Fanno fermare i treni e fanno partire i voli quando tutto sembrerebbe impedirlo: questo è il governo dei fenomeni paranormali. Presenteremo un'interrogazione parlamentare per sapere da Ita cosa è accaduto".

Critico Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra: "Fosse confermata la vicenda, annunciamo un'interrogazione parlamentare per fare luce su questo episodio inaccettabile. Come è possibile che mentre migliaia di cittadini subivano disagi, l'aereo con a bordo il ministro sia partito regolarmente?". All'attacco anche Marco Grimaldi, sempre di Avs: "Aerei e treni fermi dagli Stati Uniti all'Europa. 50 i voli cancellati solo a Fiumicino. Tranne uno. Nel giorno nero dei trasporti, parte da Roma solo l'aereo per Milano con dentro il ministro Salvini. Tutti gli altri a terra. Dopo lo stop del treno per Lollobrigida c'è altro che si può fare per lor signori al governo?".