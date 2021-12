Il discorso di fine anno di Mattarella: “Sprecare opportunità vaccino è offesa a chi non l’ha avuta” “Ricordo il senso di impotenza che provavamo nei primi mesi del virus. Cosa avremmo dato in quei giorni per avere il vaccino? La scienza ci ha consegnato prima del tempo questa opportunità, sprecarla è un’offesa a chi non la ha avuta. I vaccini hanno salvato migliaia di vite”, lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il tradizionale discorso di fine anno, l’ultimo del suo settennato.

A cura di Annalisa Girardi

"Ho sempre vissuto questo appuntamento con un po' di emozione, oggi questo sentimento è accresciuto dal fatto che tra pochi giorni si concluderà il mio ruolo da presidente. Guardiamo con fiducia e speranza l'anno nuovo e aggiungo il mio grazie a ognuno di noi per aver mostrato il volto migliore dell'Italia. Sono stati sette anni complessi, ma pieni di emozione", lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo discorso di fine anno agli italiani. Un discorso particolarmente atteso quest'anno, dal momento che si tratta dell'ultimo pronunciato da Mattarella.

"In questi giorni ho ripercorso nel pensiero quello che abbiamo percorso insieme in questi due anni di pandemia. Ci stringiamo ancora una volta attorno alle famiglie delle vittime, il loro lutto è quello di tutta Italia", ha aggiunto il presidente della Repubblica, ringraziando ancora sia i medici sia coloro che, fidandosi della scienza, hanno seguito le indicazioni e si sono vaccinati. "In queste ore in cui i contagi tornano a preoccupare si avverte talvolta un senso di frustrazione, ma non dobbiamo scoraggiarci. Si è fatto molto, i vaccini sono uno strumento prezioso che rappresenta la difesa che consente di ridurre i rischi per sé e per gli altri. Ricordo il senso di impotenza che provavamo nei primi mesi del virus. Cosa avremmo dato in quei giorni per avere il vaccino? La scienza ci ha consegnato prima del tempo questa opportunità, sprecarla è un'offesa a chi non la ha avuta. I vaccini hanno salvato migliaia di vite", ha aggiunto.

Quindi ha ricordato come queste feste siano state diverse da quelle dell'anno passato, in zona rossa. E nonostante tutte le sofferenze e la crisi causata dalla pandemia "ci siamo rialzati e ci siamo avviati sulla strada della ripartenza".