Il deputato Pd Furfaro le ricorda la condanna per peculato, Montaruli (Fdi) inizia ad abbaiare in diretta L'esponente di Fdi Augusta Montaruli, sentendosi messa alle strette durante un dibattito tv, incalzata dal deputato Furfaro sulla sua condanna per peculato, ha iniziato a fare il verso del cane: "Bau, Bau", ha ripetuto per un minuto, durante il programma Tagadà, su La7, dove era stata chiamata a intervenire sul caso Almasri.

A cura di Annalisa Cangemi

Imbarazzante botta e risposta in diretta tv tra l'esponente di Fdi Augusta Montaruli e il deputato Pd Marco Furfaro. La deputata di Fratelli d'Italia ha avuto una reazione scomposta durante il programma Tagadà su La7. La vicecapogruppo alla Camera di Fdi, invitata a parlare del caso Almasri, per rispondere a un attacco dell'onorevole dem, che le stava ricordando di essere stata condannata in definitiva per peculato, ha iniziato a fare il verso del cane.

Lo scambio di battute fra i due è diventato surreale: "Fdi ha sbagliato a mandare qui una che è stata giudicata colpevole per essersi fregata i soldi degli italiani". A quel punto Montaruli ha iniziato a dire "Bau Bau", ripetendolo varie volte, simulando anche con le mani l'abbaio di un cane. E la scena si è protratta per circa sessanta secondi. Il deputato Furfaro, spiazzato, è rimasto interdetto per qualche secondo.

"Parliamo della cuccia del cane di alcuni suoi esponenti di partito" ha detto Montaruli, riferendosi al caso che ha coinvolto l'ex parlamentare Cirinnà, cioè quello dei 24mila euro in contanti trovati nell'estate del 2021 nella cuccia del cane, nella casa di Capalbio dell'ex senatrice, caso che poi è stato chiuso definitivamente con l'archiviazione dell'inchiesta. "Visto che prima ti sei permesso di parlarmi in questo modo, ricordiamo agli italiani…Bau, Bau Bau", ha proseguito Montaruli.

La parlamentare di Fdi era stata condannata in via definitiva dalla Cassazione per circa 25mila euro di spese rimborsate dalla Regione Piemonte, che secondo i magistrati erano senza "nessuna giustificazione istituzionale". Tra le spese anche un libro di letteratura erotica della Mondadori, borse e cene. Il tutto con fondi pubblici.

Furfaro ha provato invano a riprendere il filo del discorso: "Posso parlare?" ha domandato l'esponente Pd, trattenendo a stento una risata. Ma senza curarsi della richiesta di Furfaro, Augusta Montaruli ha continuato per un minuto a ripetere il verso dell'animale. La conduttrice Tiziana Panella, evidentemente infastidita, ha detto "Vi chiedo un minimo di serietà".