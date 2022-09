Il candidato di Fratelli d’Italia che inneggia a Hitler e Putin sospeso dal partito Calogero Pisano, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia ad Agrigento e candidato alle prossime elezioni, è stato sospeso “con effetto immediato” da tutti gli incarichi nel partito guidato da Giorgia Meloni.

A cura di Annalisa Cangemi

Dopo le polemiche che hanno occupato tutta la giornata ieri Giorgia Meloni in serata prende provvedimenti. È arrivata la sospensione, con effetto immediato, dell'esponente di Fratelli d'Italia Calogero Pisano che ha inneggiato sui social a Hitler e Putin.

Lo ha comunicato il partito guidato da Giorgia Meloni con una nota: "Calogero Pisano è sospeso con effetto immediato da Fratelli d'Italia. È sollevato da ogni incarico di partito, a partire da quello di coordinatore provinciale di Agrigento e di componente della Direzione nazionale. Da questo momento in poi Pisano non rappresenta più FdI ad ogni livello e a lui viene inibito anche l'utilizzo del simbolo. È deferito al collegio di garanzia del partito per ogni ulteriore decisione", si legge nel testo.

Il vicesegretario del Pd Provenzano e la Presidente della comunità ebraica di Roma Dureghello avevano denunciato le posizioni di Pisano a favore di Hitler e Putin, chiedendo a Meloni di prendere le distanze. "Hitler ‘un grande statista'. ‘Io sto con Putin'. A dirlo è un candidato di Meloni alla Camera ad Agrigento, parte del mio stesso collegio. Cosa diranno, ora? È goliardia? La fiamma nel simbolo, i fascisti in lista. È proprio vero, ‘le radici profonde non gelano mai'", aveva detto il vicesegretario Pd, Giuseppe Provenzano, postando l'articolo di ‘Repubblica' che ha sollevato il caso, dal titolo"Calogero Pisano, il candidato FdI

che inneggia a Hitler e Putin".

"È inaccettabile l'idea che nel prossimo Parlamento possa sedere chi inneggia a Hitler. L'ho detto in riferimento a un candidato di un altro partito e lo ripeto qui: non puo' esserci spazio per chi legittima l'odio", aveva commentato Ruth Dureghello.

Lo ha difeso invece Manlio Messina, assessore regionale siciliano al Turismo: "Non posso crederci, Lillo è una persona mite e se fosse davvero filonazista non lo avrei mai preso con me".

"È una persona mite – ha ribadito – e non poso credere a quello che lei mi sta dicendo, gli hanno sicuramente clonato il profilo", ha aggiunto Messina, anche lui di Fratelli d'Italia, apprendendo dal cronista le notizie relative al collega di partito. Una volta esploso il caso è lo stesso Pisano a scusarsi sui social, ammettendo di aver pronunciato quelle frasi a lui attribuite: "Anni fa ho scritto cose profondamente sbagliate. Avevo cancellato il mio profilo personale su Facebook perché mi vergognavo delle cose che erroneamente avevo pubblicato. Non so come Repubblica le abbia trovate, ma sono il primo a condannare senza ambiguità quelle espressioni. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso da quei post che a distanza di anni giudico indegni".

Chi è Calogero Pisano

Calogero Pisano, imprenditore è il candidato di tutto il centrodestra (FdI, FI, Lega, Noi moderati) nell'uninominale per la Camera ad Agrigento, con buone possibilità, secondo i sondaggi, di essere eletto. Sulla propria pagina Facebook si definisce "Dirigente nazionale e Commissario di Fratelli di Fratelli d'Italia per la provincia di Agrigento". Il suo casellario giudiziale risulta immacolato. Dal 2013 al 2015 è stato capogruppo nel consiglio comunale di Agrigento. Ha una laurea specialistica in Economia dell'Ambiente e della Cultura conseguita a Messina. Dal novembre 2018 è vice capo gabinetto vicario dell'assessorato regionale siciliano a Turismo, Sport e Spettacolo.