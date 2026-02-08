Il Bonus Sport arriva nella precompilata 730: come funzionerà, tutte le novità

Il modello 730 precompilato si amplia. A partire dall'anno prossimo potrebbe includere anche i dati delle spese sostenute per le attività sportive dei propri figli. Una modifica che punta a semplificare le operazioni legate alle dichiarazioni dei redditi di moltissime famiglie, che non saranno più costrette a integrare la precompilata per beneficiare della detrazione.

Cos'è il bonus sport, quanto vale e i requisiti

Oggi è possibile detrarre le spese legate alle attività sportive praticate dai proprio figli. Questi ultimi devono avere un'età compresa tra i 5 e i 18 anni e risultare regolarmente iscritti presso una o più associazioni sportive, palestre, piscine o altri impianti che offrono corsi sportivi dilettantistici. La detrazione è pari al 19% della spesa fino a un massimo di 210 euro l'anno. In sostanza quindi, si possono recuperare dalla dichiarazione dei redditi circa 40 euro l'anno. Le spese naturalmente, devono essere certificate tramite bollettino bancario o postale, oppure fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalla struttura sportiva in cui sono iscritti i figli. Inoltre, è previsto un limite di reddito di 120mila euro.

Dal 2027 la detrazione per le spese sportive dei figli arriva nel 730 precompilato

Per beneficiare dello sconto però, è necessario modificare manualmente il modello 730 precompilato inserendo i dati relativi alle spese sportive. Una pratica che talvolta può rivelarsi non proprio semplicissima per le famiglie. Per questo motivo l'Agenzia delle Entrate sta pensando di innovare il modello e ampliare la copertura delle spese. La sperimentazione potrebbe partire dall'anno prossimo, il 2027, e sarà progressiva, in modo tale da arrivare a coprire nel tempo tutta la platea di palestre, associazioni sportive, piscine e centri potenzialmente interessati. La misura inoltre, potrebbe coinvolgere circa 1 milione di contribuenti.

Le altre novità per la precompilata: bonus elettrodomestici già dal 2026

La novità si inserisce nel quadro di una serie di implementazioni che il Fisco ha previsto per semplificare ulteriormente il modello 730 e allo stesso tempo, esercitare un controllo più preciso sui contribuenti. La precompilata 2026 infatti (relativa all'anno d'imposta 2025) includerà anche i dati relativi al bonus elettrodomestici, lo sconto pari al 30% del prezzo di acquisto entro un limite di 100 euro (che diventa 200 per i redditi più bassi) riconosciuto a chi rottama il proprio vecchio elettrodomestico e ne compra uno nuovo ad alta efficienza energetica.