I membri del governo sui social: Salvini è quello con più follower, ma Meloni vince per interazioni L’Osservatorio Digitale ha mappato la presenza dei ministri dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni sui social: Matteo Salvini è quello con più follower, ma sul numero di interazioni vince la presidente del Consiglio.

A cura di Annalisa Girardi

I social network sono diventati un canale di comunicazione importantissimo per i professionisti della politica. Basti pensare a come nell'ultima fase di campagna diversi politici di spicco abbiano tentato di convincere i più giovani approdando su TikTok (ma finendo per abbandonarlo poco dopo). I social continuano ad essere una piattaforma rilevante anche per i componenti del governo, nonostante non tutti li usino allo stesso modo. L‘Osservatorio Digitale ha mappato la presenza dei ministri dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni sui social: ecco cosa è emerso.

Per prima cosa, l'indagine ha riguardato i 25 ministro del governo. L'Osservatorio ha analizzato le attività di social media marketing al 16 novembre, per poi stilare una classifica per quanto riguarda il numero di follower, l'engagement totale e quello medio per post pubblicati nell'ultimo mese. A livello di piattaforme, sono state considerate Facebook, Instagram, Twitter e TikTok.

Il social network più usato dai politici rimane Twitter e questo è vero anche per i ministri del governo. Il 76% utilizza infatti Twitter, seguito a ruota da Facebook, su cui è presente il 72% dei ministri. È popolare anche Instagram, che viene usato dal 68%. Infine, TikTok rimane un social poco conosciuto per i membri del governo: solo l'11% lo utilizza.

Per quanto riguarda il numero di follower, il primato indiscusso spetta a Matteo Salvini, che tra tutte e quattro le piattaforme totalizza circa 8 milioni e 700 mila follower. Al secondo posto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con 5 milioni e 700 mila follower, circa 3 milioni indietro rispetto al leader della Lega. Il terzo gradino del podio è occupato da Daniela Santanchè, con 512.412 seguaci.

Le cose però cambiano quando si parla di engagement, cioè le interazioni sui social. Qui infatti a vincere è Meloni, con quasi un milione di interazioni (precisamente 907.732) dal 17 ottobre al 15 novembre. Salvini scivola in seconda posizione, con 712.680 interazioni nello stesso periodo. Daniela Santanché (15.895 interazioni) lascia la terza posizione a Francesco Lollobrigida, che totalizza 30.156 interazioni nel periodo preso in esame.