I due candidati alle amministrative di Rimini che si scambiano i vestiti contro i pregiudizi Per la loro candidatura al Consiglio comunale di Rimini, Maria Barilari ed Edoardo Carminucci si sono fatti immortalare scambiandosi i vestiti per sfidare i pregiudizi. La foto ha ricevuto molti commenti di sostegno, tra cui quello di Arcigay: “Sono temi importanti e perfino esistenziali per molte persone, soprattutto giovani”.

A cura di Giuseppe Pastore

Lui nei panni di lei e viceversa. A Rimini due candidati alle elezioni amministrative nella lista del Partito democratico, in sostegno del candidato sindaco Jamil Sadegholvaad, hanno lanciato una provocazione per andare "oltre gli stereotipi", scrivono Maria Barilari ed Edoardo Carminucci commentando la foto che in queste ore sta circolando in rete. "Cosa è da uomini e cosa è da donne? Decidiamolo noi" dicono, mentre si sono fatti immortalare lui in un lungo abito da donna e lei in completo da uomo. "I vestiti non hanno genere – aggiungono – perché i vestiti, le scarpe, gli accessori sono e rimangono meri oggetti".

La reazione di Arcigay

Un invito alla libertà di espressione che i due candidati definiscono "una battaglia culturale" contro i pregiudizi. Tanti i commenti e le parole di condivisione, ma sono stati altrettanti i cittadini scettici: "Non farei la campagna elettorale su questo, neanche per scherzo", commenta un utente. Servirebbe "più misura che provocazione – dice un altro cittadino – Penso che sia inopportuno in una elezione locale puntare su temi, certo importanti, che non mi sembrano rientrare in modo specifico nelle competenze di un comune". Immediata la risposta dei candidati: "Non lo facciamo certamente per scherzo – replica Edoardo Carminucci – Anche questa è una battaglia culturale per destrutturare pregiudizi e preconcetti". "Ci hanno chiesto un contributo su battaglie culturali e di civiltà che seguiamo da anni – aggiunge Maria Barilari – lo abbiamo dato, non vedo lo scandalo".

Anche il coordinatore di Arcigay Emilia-Romagna, Marco Tonti si è espresso in sostegno della battaglia dei candidati: "Anche se fatto chiaramente un po' con spirito giocoso e con la giusta dose di gusto della provocazione – scrive sul suo profilo Facebook – i temi che Edoardo Carminucci e AnnaMaria Barilari pongono sono importanti e perfino esistenziali per molte persone, soprattutto giovani. Sono sicuro che impegnandoci insieme su questi temi importantissimi Rimini potrà fare un salto in avanti nella sua giustissima aspirazione di diventare una piccola-grande città internazionale".