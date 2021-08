Green Pass, il governo valuta se estendere l’obbligo anche agli studenti universitari Il governo starebbe pensando di estendere l’obbligo di Green Pass, oltre che a tutto il personale scolastico, anche agli studenti universitari. Mentre sulla fascia tra i 16 e i 18 anni la discussione sarebbe ancora in corso. Lo si apprende da alcune agenzie di stampa, che citano fonti di governo, alla conclusione della cabina di regia.

A cura di Annalisa Girardi

Immagine di repertorio

È terminata la cabina di regia presieduta dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista del Consiglio dei ministri del pomeriggio, che dovrà decidere in merito all'estensione del Green Pass a scuola e sui trasporti. È iniziato in questi minuti il confronto con le Regioni: si cerca un'intesa, ma secondo alcune fonti di governo riportate da più agenzie di stampa si andrebbe verso un obbligo di Green Pass per insegnanti e personale scolastico, da cui sarebbero esclusi però gli studenti più giovani. Questo significa che anche gli studenti universitari potrebbero dover esibire il Green Pass all'inizio del prossimo anno accademico per accedere alle lezioni. Sugli studenti delle scuole superiori più grandi, quindi la fascia tra i 16 e i 18 anni, si starebbe ancora discutendo.

Allo stesso tempo il governo starebbe pensando a una campagna straordinaria per la vaccinazione dei minorenni, cioè della fascia tra i 12 e i 18 anni. L'orientamento di Palazzo Chigi sarebbe quello di accelerare con le somministrazioni per i più giovani, che da settembre torneranno a scuola, togliendo l'obbligo di prenotazione.

Il Consiglio dei ministri rimane convocato per le 16.30. Si dovrà affrontare anche il tema delle conseguenze per i docenti o lavoratori della scuola che non sono in possesso del Green Pass. L'obbligo riguarderà chiaramente anche i professori universitari e, come si è detto, il governo sembrerebbe orientato a estenderlo anche agli studenti universitari, che tra circa un mese torneranno in facoltà. Ad ogni modo, nulla è ancora stato deciso: si dovrà attendere il Consiglio dei ministri, al quale spetterà il compito di varare il nuovo decreto.Provvedimento in cui dovrebbe essere confermato l'obbligo di avere il Green Pass sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza come treni, navi e aerei. Obbligo che con ogni probabilità partirà dal 1° settembre.