Governo Draghi, la richiesta di Donne per la salvezza: “Pari Opportunità diventi vero ministero”

La rete Donne per la salvezza fa appello a Mario Draghi: “Renda il dipartimento per le Pari Opportunità un ministero vero e proprio, con portafoglio, e il titolare sieda in Consiglio dei ministri”. La rete composta da più di 40 associazioni di manager, economiste, statistiche, accademiche, giornaliste e parlamentari, chiede che Draghi affronti “con energia la sfida della parità di genere”.