Giorgia Meloni incontrerà il presidente USA Joe Biden il 15 novembre: di cosa parleranno Giorgia Meloni e Joe Biden si vedranno in un incontro bilaterale a Bali il prossimo 15 novembre e “discuteranno della cooperazione sulle sfide globali, incluse quelle poste dalla Cina e gli sforzi in corso per aiutare l’Ucraina a difendersi dall’aggressione della Russia”.

A cura di Annalisa Girardi

Giorgia Meloni e Joe Biden si incontreranno tra pochi giorni, il 15 novembre, a margine del G20 di Bali. Lo conferma l'agenda del presidente USA, resa nota dalla Casa Bianca. Da Washington fanno anche sapere che i due leader "discuteranno della cooperazione sulle sfide globali, incluse quelle poste dalla Cina e gli sforzi in corso per aiutare l'Ucraina a difendersi dall'aggressione della Russia".

Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan lo aveva anticipato giovedì scorso, affermando che sarebbe stato un vero e proprio incontro bilaterale. Si tratterà del primo faccia a faccia tra il presidente statunitense e la presidente del Consiglio italiana: finora i due si erano solo sentiti per telefono, dandosi appuntamento, appunto, al G20. "Il G20 sarà un'occasione per Biden di sedersi per la prima volta con i premier di Gran Bretagna e Italia che sono stati appena eletti", aveva detto Sullivan.

Al vertice dei leader mondiali a Bali Biden incontrerà anche il presidente cinese Xi Jinping. Non ci sarà invece il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha confermato anche l'ambasciata russa in Indonesia: "Posso confermare che Sergei Lavrov guiderà la delegazione russa al G20. Il programma del presidente Putin è ancora in fase di elaborazione, potrebbe partecipare virtualmente", aveva detto. Ma sicuramente Putin non sarà a Bali in prima persona.

Non l'unico vertice internazionale in programma la prossima settimana. Tra lunedì e martedì prossimo, infatti, ci sarà anche il Consiglio Affari Esteri in ambito europeo: prima si riuniranno i ministri degli Esteri dell'Ue e poi quelli della Difesa. Per l'Italia quindi parteciperanno Antonio Tajani e Guido Crosetto. È molto probabile che nella riunione si parlerà anche della gestione dei flussi migratori, dopo lo scontro tra Italia e Francia degli ultimi giorni, che hanno visto la nave umanitaria Ocean Viking lasciare le acque di fronte a Catania per dirigersi al porto di Tolone. Nel frattempo, fino al prossimo 18 novembre, è ancora in corso la Cop27 a Sharm el-Sheikh, in Egitto.