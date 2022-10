Giorgia Meloni è la prima donna presidente del Consiglio: i ministri giureranno sabato alle 10 La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è la nuova presidente del Consiglio. È la prima donna a ricoprire questo incarico nella storia della Repubblica. Il nuovo governo giurerà domani, sabato 22 ottobre, alle ore 10.

A cura di Annalisa Girardi

Giorgia Meloni ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La leader di Fratelli d'Italia è andata al Colle già con la lista dei ministri in tasca. È la prima donna della storia repubblicana italiana a ricoprire questo incarico.

Dopo aver parlato con il capo dello Stato per oltre un'ora non ha rilasciato dichiarazioni, ma si è limitata a comunicare la lista dei ministri. Il giuramento è previsto per domani, sabato 22 ottobre, alle ore 10.

La lista dei ministri è questa:

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

Matteo Salvini, vicepremier e Infrastrutture

Antonio Tajani, vicepremier e Esteri

Giancarlo Giorgetti, Economia

Adolfo Urso, ministero Imprese e Made in Italy

Paolo Zangrillo, Ambiente e Sicurezza Energetica

Guido Crosetto, Difesa

Matteo Piantedosi, Interno

Carlo Nordio, Giustizia

Marina Elvira Calderone, Lavoro

Orazio Schillaci, Salute

Giuseppe Valditara, Istruzione e Merito

Anna Maria Bernini, Università e ricerca

Gennaro Sangiuliano , Cultura

Gilberto Pichetto Fratin, Pubblica amministrazione

Francesco Lollobrigida, Agricoltura e Sovranità alimentare

Elisabetta Casellati, Riforme

Roberto Calderoli, Affari regionali e Autonomie

Raffaele Fitto, Affari europei

Alessandra Locatelli, Disabilità

Andrea Abodi, Gioventù e Sport

Eugenia Roccella, Famiglia, Natalità e Pari opportunità

Luca Ciriani ,Rapporti con il Parlamento

Daniela Santanchè, Turismo

Sebastiano Musumeci, Mare e Sud

Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

Sono state delle consultazioni lampo per la delegazione del centrodestra. Oltre ai capigruppo delle forze politiche erano presenti al Colle anche i leader di Forza Italia e Lega, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Al termine del colloquio con Mattarella ha preso la parola Meloni, per dire: "La delegazione unita di centrodestra, che non a caso si è presentata tutta insieme al Colle, ha dato al presidente della Repubblica l'indicazione unanime di proporre la sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo. Ora attendiamo ovviamente le determinazione del capo dello Stato, ma come abbiamo già detto, noi siamo pronti".