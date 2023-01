Giorgia Meloni dice che lanciare della vernice contro il Senato è stato un “gesto oltraggioso” La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con una nota, si è unita alle reazioni sdegnate del mondo politico dopo che, questa mattina, alcuni attivisti ambientalisti di Ultima Generazione hanno lanciato della vernice contro la sede del Senato. Meloni ha detto di essere “vicina” a tutti i senatori.

A cura di Luca Pons

"Sono vicina al Presidente del Senato e a tutti i senatori e condanno il gesto oltraggioso, incompatibile con qualsiasi civile protesta". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha commentato il blitz degli attivisti e le attiviste di Ultima Generazione che, questa mattina, hanno lanciato vernice arancione contro Palazzo Madama, la sede del Senato, a Roma.

La leader di Fratelli d'Italia in passato – e in particolare nel suo primo discorso alla Camera, in cui chiedeva la fiducia per il suo nuovo governo – aveva detto di "provare un moto di simpatia per coloro che scenderanno in piazza per contestare le politiche" del suo governo. "Inevitabilmente tornerà nella mia mente una storia che è stata anche la mia. Voglio parlare a questi ragazzi che inevitabilmente scenderanno in piazza anche contro di noi", aveva enfatizzato nel suo discorso a Montecitorio, "Ricordo una frase di Steve Jobs, che diceva: “Siate affamati, siate folli”. Vorrei aggiungere anche: “Siate liberi” , perché è nel libero arbitrio la grandezza dell'essere umano".

Tuttavia, non è la prima volta che, nei fatti, il governo Meloni si dimostra non così entusiasta delle proteste di piazza. La presidente del Consiglio, quindi, si è unita al coro di reazioni sdegnate della politica italiana. Già in mattinata, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha convocato – per domani – il Consiglio di Presidenza e ha telefonato al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

Leggi anche Bltiz ambientalisti di Ultima generazione: vernice sul Senato

"Il Senato è stato vigliaccamente scelto", ha detto La Russa, "perché a differenza di Palazzo Chigi, della Camera dei deputati e di altre istituzioni, non ha mai ritenuto fino ad ora di dover creare un'area di sicurezza attorno all'edificio". Addirittura, secondo il presidente del Senato, è "solo grazie al sangue freddo dei carabinieri" che il lancio di vernice contro il palazzo "non è trasceso in violenza".

Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, chiamato in causa perché la protesta di Ultima Generazione è contro il disinteresse del governo nei confronti dell'emergenza climatica, ha voluto "ricordare" a chi ha protestato "che il contrasto all'ambiente climatico è al centro delle preoccupazioni dei governi di tutto il mondo", e che la maggior parte dei fondi del Pnrr sono dedicati proprio alla transizione ecologica. In più, Pichetto Fratin ha sottolineato che "tutti gli atti vandalici messi in atto, anche se dimostrativi, sono inaccettabili e non saranno lasciati impuniti".

Anche gli esponenti dell'opposizione hanno criticato la protesta. "Chi vandalizza un palazzo delle Istituzioni pensando di difendere l’ambiente capisce poco. Chi giustifica i vandali che imbrattano dimostra di capire ancora meno", ha scritto su Twitter Matteo Renzi. "La lotta al cambiamento climatico e la difesa dell'ambiente sono battaglie sacrosante", ma non possono "giustificare forme di vandalismo ad opere d'arte e a sedi istituzionali", ha commentato la capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato Barbara Floridia.