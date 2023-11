Giorgetti: “Sciopero è totalmente legittimo, ma la manovra dà già risposte ai lavoratori” Il ministro dell’Economia Giorgetti ha detto che lo sciopero annunciato per il 17 novembre è totalmente legittimo, “però dire che questo sia un governo che non ha a cura gli interessi dei lavoratori dipendenti, questa critica proprio no: l’unica parte espansiva della manovra è proprio questa”.

A cura di Annalisa Cangemi





Il ministro dell'Economia Giorgetti dice che lo sciopero annunciato dalle sigle sindacali contro la manovra è legittimo, anche se la manovra, secondo il titolare del Tesoro, dà già risposte ai lavoratori dipendenti. Il titolare del Mef si è espresso questa mattina in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla legge di Bilancio, e ha risposto anche sulla mobilitazione annunciata per il prossimo venerdì 17 novembre, contro il quale il ministro dei Trasporti Matteo Salvini minaccia di usare la precettazione.

"I sindacati hanno la totale legittimità a scioperare, però dire che questo sia un governo che non ha a cura gli interessi dei lavoratori dipendenti, questa critica proprio no: l'unica parte espansiva della manovra è proprio questa".

"Se si sommano 11 miliardi della decontribuzione confermata, 4,6 miliardi di sconto Irpef, 5 per rinnovo dei contratti della pa,1,6 miliardi per i fringe: si arriva a una cifra che è i due terzi dell'intera manovra, diretta a famiglie con redditi medio bassi e lavoratori dipendenti".

Il ministro ha anche aperto a possibili modifiche alle pensioni dei medici, visto il forte rischio di un addio anticipato di molti medici a causa delle novità in manovra: "Sulla vicenda dell'art.33 dei medici, vedremo in qualche modo come dare una risposta perchè è un problema che noi ci poniamo".

"Mi rendo conto dei problemi che ci sono, ma io ho un altro problema: questa emorragia non smette di toccare la finanza pubblica. Anche nel mese di ottobre, nonostante gli interventi di chiusura, ci sono stati ulteriori 4,2 miliardi". Lo ha detto il Ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo alle domande nell'audizione sulla manovra relative a un'eventuale proroga per il Superbonus 110% dopo la scadenza del 31 dicembre. "Dobbiamo stare attenti, a proposito della sala ‘Var' di Bruxelles, a non indurre a cambiamenti di valutazione dei principi contabili – ha aggiunto il Ministro – Quello che facciamo nel 2023 e nel 2024 deve essere diverso. Dobbiamo dare dimostrazione che la storia del ‘payble' è finita, perché se vengono applicati quei criteri nel 2024, dovremo riscrivere la manovra in modo molto più prudente e restrittivo".