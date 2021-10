G20, Draghi cita Greta Thunberg: “Abbiamo riempito di sostanza i nostri bla bla bla” Nel suo intervento conclusivo al G20 di Roma il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ringraziato gli attivisti impegnati su ambiente e clima: “Molti dicono che sono stanchi del bla bla, io credo che questo summit sia stato pieno di sostanza. Abbiamo riempito di sostanza le parole”, ha detto ricordando un discorso di Greta Thunberg.

A cura di Annalisa Cangemi

Nel suo discorso conclusivo al termine del G20 di Roma Mario Draghi ha citato le parole di Greta Thunberg, l'attivista che nell'ultima visita in Italia aveva strigliato proprio i potenti della Terra, accusandoli di non affrontare concretamente i problemi del cambiamento climatico: "In questo vertice abbiamo fatto sì che i nostri sogni sono ancora vivi ma adesso dobbiamo accertarci di trasformarli in fatti. Voglio ringraziare gli attivisti che ci mantengono sulla rotta giusta. Molti dicono che sono stanchi del bla bla, io credo che questo summit sia stato pieno di sostanza. Abbiamo riempito di sostanza le parole".

"Saremo giudicati dai nostri interventi non dalle nostre parole come molti attivisti affermano e vorrei ringraziarli perché ci stimolano a intervenire e lavorare meglio", ha aggiunto.

L'attivista svedese, che ora è a Glasgow dove si terrà la Cop26, era intervenuta a Milano durante la prima giornata di Youth4Climate, a fine settembre: "Basta i bla, bla, bla dei leader politici. Vogliamo giustizia climatica e la vogliamo ora".

Il presidente del Consiglio Draghi si riferisce ai punti che sono stati concordati dai leader nel documento finale, al termine dei lavori del summit, in particolare l'impegno a mantenere l'aumento del riscaldamento globale sotto 1,5 gradi, e l'obiettivo di arrivare a zero emissioni entro metà secolo. "Per la prima volta i Paesi del G20 si sono impegnati a contenere il riscaldamento climatico entro gli 1,5 gradi, con azioni serie e immediate e un impegno a medio termine", ha detto Draghi durante la conferenza stampa al termine del vertice. Il capo del governo italiano ha aggiunto: "Anche sul carbone i finanziamenti pubblici internazionali per una nuova capacità di generazione elettrica non andranno oltre la fine di quest'anno".

"Sono lieto di annunciare che l'Italia triplicherà il suo impegno finanziario a 1,4 miliardi di dollari all'anno per i prossimi 5 anni", ha detto ancora il presidente del Consiglio Mario Draghi. Come G20 "ci siamo avvicinati molto di più all'obiettivo di raggiungere il finanziamento di 100 miliardi di dollari a sostegno dei paesi" più vulnerabili. "E come ha detto il presidente Macron possiamo utilizzare i finanziamenti per colmare qualsiasi divario".

"Quale è il successo di questo vertice? In che cosa abbiamo raggiunto traguardi considerevoli? Abbiamo stanziato molte risorse, potenziato gli impegni, allargato la loro portata ma abbiamo fatto in modo che i nostri sogni come ha detto il segretario generale dell'Onu siano vivi, migliorino". Draghi ha inoltre ricordato che L'accordo al G20 "ha assicurato più vaccini per i paesi poveri".

Secondo Draghi sono stati fatti progressi rispetto alla ministeriale Ambiente del G20 a Napoli: "C'è un senso di urgenza compreso da tutti", ha detto il premier rispondendo ad una domanda. Secondo Draghi, vi è inoltre un impegno dei Paesi del G20 a non attuare politiche in contrasto con l'impegno collettivo. Il presidente del Consiglio ha sottolineato che dalla Cop di Parigi del 2015 sono stati raggiunti molti risultati, ma dopo il Covid-19 le emissioni sono risalite a livelli pre Covid per cui c'è preoccupazione e "bisogna mantenere le promesse per essere credibili".