Fratelli d’Italia ha sospeso Joe Formaggio, il consigliere del Veneto accusato di molestie Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Veneto è stato accusato di molestie da una collega della Lega, che sarebbe stata palpeggiata da Formaggio. Il partito lo ha sospeso.

A cura di Tommaso Coluzzi

Palpeggiata contro la sua volontà, nel bel mezzo di un Consiglio regionale. Joe Formaggio è di nuovo al centro della polemica, ma stavolta non per una dichiarazione omofoba o una foto col mitra, bensì per un caso di molestie sessuali in cui la vittima è una consigliera regionale – come lui – appartenente a un altro partito di centrodestra. In Veneto, infatti, governa la coalizione guidata da Luca Zaia. La denuncia arriva da Milena Cecchetto, consigliera regionale della Lega e collega di Formaggio, che è invece noto esponente di Fratelli d'Italia. Secondo la donna, durante una pausa all'estero dell'Aula del Consiglio regionale, Formaggio si è seduto accanto a lei su un divanetto. Poi l'avrebbe toccata in maniera "sgradita" con contatti e palpeggiamenti da parte dell'uomo.

"Nella mia vita, politica e personale sono sempre stata in grado di difendermi – ha raccontato la consigliera della Lega – Conosciamo tutti il carattere esuberante di Joe Formaggio, quello che è successo oggi è però inqualificabile ed inaccettabile". E ha aggiunto: "Sono molto delusa e amareggiata da un comportamento del genere, essere stati colleghi da sindaci prima e oggi da consiglieri non giustifica un comportamento così aggressivo ed irruento. Ogni donna ha un proprio confine del rispetto e della sensibilità, oggi sono sconcertata perché quel limite il collega con me lo ha superato".

Il presidente Zaia ha chiesto chiarimenti: "L'ho spinta giù sul divano, ma era tranquilla, ho preso il suo posto. Poi sono andato via, un bacio sulla guancia, come sempre – si è difeso Formaggio – Manate sul sedere? Falso". Poi una lunga giornata di polemiche sul consigliere regionale che fin troppe volte ha creato imbarazzi a livello nazionale: "Mi scuso con la collega se c'è stata qualche incomprensione verbale o gesto male interpretato e respingo categoricamente ogni accusa di molestia fisica riportata dalla stampa – ha detto ancora Formaggio – collaboriamo assieme da più di 14 anni facendo politica, prima da sindaci e ora da consiglieri regionali, sempre con il massimo rispetto e la stima reciproca".

Infine la (dovuta) sospensione: il coordinatore di Fratelli d'Italia in Veneto, Luca De Carlo, ha comunicato a Formaggio e alla stampa che il consigliere regionale è temporaneamente sospeso da ogni carica e incarico nel partito. "Contestazioni gravi e delicate, non compatibili con i principi del codice etico e le regole di condotta degli iscritti – si legge nella lettera inviata dal responsabile regionale – Ho rinviato la sua posizione alla Commissione di Garanzia, in attesa di verificare quanto denunciato e che emerga la verità".