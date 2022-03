Esame di terza media 2022, Bianchi firma l’ordinanza: ecco le novità su prove e voto Dal ministero dell’Istruzione è arrivata l’ufficialità sullo svolgimento dell’esame di terza media 2022: ci saranno tre prove – due scritte e una orale – e il voto sarà in decimi.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato l'ordinanza che stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di terza media. Il via libera è arrivato insieme all'ordinanza sulla maturità 2022. Il titolare di viale Trastevere ha confermato le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane e passate al vaglio delle commissioni parlamentari. Per la chiusura del primo ciclo di scuola secondaria – appunto, le medie – bisognerà sostenere un esame diviso in tre prove. Nello specifico saranno due scritti e un'orale, da tenersi necessariamente entro la fine di giugno. Ma vediamo insieme nel dettaglio quanto ha annunciato lo stesso ministro Bianchi con un comunicato ufficiale. Ecco il testo dell'ordinanza in pdf.

Come sarà l'esame di terza media 2022: due prove scritte e una orale

Nel comunicato diffuso da viale Trastevere viene spiegato come si svolgerà la prova finale delle scuole medie: "Per l'esame del primo ciclo sono previste due prove scritte, una di italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche – hanno spiegato dal ministero dell'Istruzione – seguirà un colloquio, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’educazione civica". Questo sarà, in sostanza, lo svolgimento delle tre prove.

Il voto finale e la lode

Il ministero ha anche spiegato che "la votazione finale resta in decimi" e che "si potrà ottenere la lode". La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, "non sarà requisito di accesso alle prove". L’esame "si svolgerà in presenza, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022 – hanno concluso – Per il solo colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata".