Elezioni in Lazio e Lombardia 2023: quando arrivano affluenza, exit poll e risultati Oggi, lunedì 13 febbraio 2023, è l’ultimo giorno per votare alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia. I seggi saranno aperti fino alle ore 15. I dati sull’affluenza saranno comunicati alle ore 15, mentre i primi exit poll arriveranno poco dopo. Per i risultati bisognerà aspettare qualche ora.

A cura di Luca Pons

L'ultimo giorno in cui si può votare alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia è oggi, lunedì 13 febbraio 2023. I seggi sono aperti dalle ore 7, e ci si può recare a votare fino alle ore 15. Nella giornata di oggi, lunedì 13 febbraio 2023, il dato sull'affluenza alle urne sarà comunicato alle 15. Poiché quella è l'ora in cui i seggi chiudono, questa sarà anche l'ultima comunicazione sull'affluenza, quella definitiva.

Da quando i seggi saranno chiusi, gli exit poll – le stime sui risultati, basate sulle dichiarazioni anonime degli elettori all'uscita dal seggio – inizieranno ad arrivare probabilmente entro pochi minuti. Le operazioni di spoglio inizieranno subito, quindi dopo qualche ora arriveranno i primi risultati Per i risultati definitivi delle elezioni regionali di Lombardia e Lazio, invece, bisognerà aspettare la notte di lunedì.

Quando arrivano i dati dell'affluenza alle regionali in Lazio e Lombardia

Nella giornata di ieri, i dati sull'affluenza sono stati comunicati tre vote: alle ore 12, alle ore 19 e alle ore 22. Oggi, lunedì 13 febbraio 2023, l'affluenza sarà comunicata alle ore 15. Si tratterà del dato definitivo sull'affluenza alle elezioni regionali di Lombardia e Lazio.

Le sezioni comunicheranno il numero definitivo, diviso in elettori maschi e femmine. Alle ultime elezioni regionali, nel marzo 2018, il dato definitivo sull'affluenza fu del 73,1% in Lombardia e del 66,5% in Lazio.

A che ora arrivano gli exit poll e le prime proiezioni

Per le elezioni regionali 2023 di Lombardia e Lazio, come sempre, saranno diffusi anche degli exit poll. Si tratta di sondaggi che stimano il risultato finale dell'elezione, e vengono effettuati chiedendo in modo anonimo a chi esce dal seggio elettorale che cosa abbia appena votato.

Gli exit poll vengono effettuati nell'arco dei due giorni di voto, ma non è permesso pubblicarne i risultati fino a quando non sono chiusi i seggi, per non influenzare chi non ha ancora votato. Da quando saranno terminate le operazioni di voto, ovvero alle 15 di oggi, lunedì 13 febbraio 2023, i primi exit poll saranno pubblicati nel giro di alcuni minuti.

Quando conosceremo i risultati definitivi

Una volta chiusi i seggi, alle ore 15 di oggi, lunedì 13 febbraio 2023, inizieranno le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali di Lombardia e Lazio. Ciascuna sezione conterà i voti ricevuti seguendo le procedure prestabilite, e li comunicherà all'Ufficio centrale che si occupa di gestire le procedure per il voto.

Secondo i regolamenti regionali di Lombardia e Lazio, le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal momento in cui iniziano. Considerando che il voto finirà alle ore 15 di lunedì, e che poi sarà necessario del tempo per preparare le operazioni di spoglio, gli scrutinatori avranno tempo fino alla tarda notte di oggi. Anche se è possibile che molti finiscano prima di questa scadenza, è probabile che conosceremo i risultati definitivi delle elezioni regionali di Lombardia e Lazio nella tarda serata o nella notte di oggi, lunedì 13 febbraio 2023.