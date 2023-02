È morto Curzio Maltese, l’ex europarlamentare e giornalista si è spento a 63 anni Il giornalista ed ex europarlamentare è morto a 63 anni, come annunciato da alcuni ex colleghi sui social. Deputato europeo fino al 2019, da qualche anno Curzio Maltese era tornato a fare il giornalista.

A cura di Tommaso Coluzzi

È morto Curzio Maltese. Giornalista, autore televisivo e politico italiano. È stato anche europarlamentare per una legislatura, dal 2014 al 2019. La notizia è stata diffusa dai tanti colleghi giornalisti che lo stimavano e lo ricordano con affetto. "C’era una volta un gruppetto di cronisti sportivi che alle 2 di notte in pizzeria vagheggiava un futuro da grandi notisti politici. Il più bravo si chiamava Curzio Maltese, e oggi che dobbiamo salutarlo è un giorno ben triste", scrive Paolo Condò, ricordando l'esordio proprio da cronista sportivo di Maltese, virando poi sulla politica sia da giornalista che da esponente dell'europarlamento.

Nato come giornalista sportivo, nel 1995 Maltese passa a Repubblica dove diventa editorialista. Curerà per oltre vent'anni la rubrica Contromano sul settimanale del quotidiano romano, il Venerdì. Nel 2014 la decisione di scendere in campo alle elezioni comunitarie con la lista L'Altra Europa con Tsipras, a sostegno della Coalizione della Sinistra Radicale, che proponeva il greco presidente della Commissione europea. Maltese risulterà il primo dei non eletti – candidatosi come capolista nella circoscrizione del Nord-Ovest – ma entrerà comunque all'Europarlamento per via della rinuncia di Moni Ovadia.

Nella sua vita Maltese ha anche lavorato come autore televisivo, al fianco di Corrado Guzzanti nella realizzazione de Il Caso Scafroglia. In seguito l'ex europarlamentare ha continuato a lavorare nell'ambito della tv e della satira politica con Maurizio Crozza. Negli ultimi anni aveva cominciato a scrivere per il quotidiano Domani, gli ultimi articoli a sua firma risalgono alla fine del 2022. Tantissimi gli ex colleghi che lo salutano e ricordano sui social. A partire dal suo ex direttore a Repubblica, Ezio Mauro, che lo ricorda così: "Il giornalismo come talento e passione".