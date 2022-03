È morto Antonio Martino, ex ministro nel governo Berlusconi: aveva 79 anni È morto Antonio Martino, ex ministro della Difesa e degli Esteri nei governi Berlusconi. Aderì a Forza Italia nel 1994 ed era la tessera numero 2 del partito.

A cura di Annalisa Girardi

È morto Antonio Martino, ex ministro della Difesa e degli Esteri nei governi Berlusconi. L'economista aveva 79 anni. Nato a Messina, aderì a Forza Italia nel 1994: era la tessera numero 2 del partito, come raccontava spesso Silvio Berlusconi. Le prime esperienze in politica, però, furono state a fianco dei liberali. Fu deputato per ben sei legislature, dal 1994 al 2018.

A Chicago aveva studiato dal premio Nobel Milton Friedman, principale esponente del monetarismo, che ebbe su di lui una forte influenza. Per la sua posizione liberista in economia si trovò spesso a scontrarsi con l'ex ministri dell'Economia, Giulio Tremoni, che accusò spesso alla Camera di avere posizioni illiberali e anti-mercato.

"Se ne è andato Antonio Martino, uno dei fondatori di Forza Italia, ministro, protagonista della vita politica italiana, amico schietto e leale. Con lui ho condiviso tante battaglie. Un abbraccio alla sua famiglia. Ciao Antonio!": lo ha ricordato così, in un post su Twitter, il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

"Con la morte di Antonio Martino abbiamo perso un grande maestro di liberalismo e di libertà, le stelle polari della sua vita come docente, come politico e come ministro della Repubblica. La sua lezione rappresenta una preziosa eredità per il cammino di Forza Italia, di cui è stato uno dei fondatori", ha invece dichiarato in una nota la presidente di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini. "Ci ha insegnato che il liberale deve essere insieme conservatore per proteggere le libertà faticosamente conquistate, ma anche radicale per comprendere i cambiamenti della società e rivoluzionario se non c'è altro modo per sbarazzarsi di un dittatore: un messaggio di stringente attualità, a riprova della sua straordinaria statura di pensatore e di uomo di Stato. A nome di tutti i senatori di Forza Italia esprimo il cordoglio e la vicinanza ai suoi familiari. Oggi è un giorno di lutto anche per tutta la nostra grande famiglia", ha aggiunto la senatrice azzurra.