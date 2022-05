Draghi dice che il governo sta tutelando i lavoratori colpiti dalla crisi economica Il presidente del Consiglio, dal palco del congresso della Cisl, ha sottolineato che “il governo si è mosso con rapidità per tutelare i lavoratori di fronte alle molte crisi di questi anni”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Dal palco del congresso della Cisl parla il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e sottolinea innanzitutto l'importanza del dialogo tra governo e sindacati. Fin da subito, in effetti, l'esecutivo ha convocato più o meno spesso i leader sindacali per un confronto periodico su diversi temi economici. Certo è che per Cgil e Uil il confronto non è stato così fruttuoso, visto lo sciopero generale dello scorso dicembre. In ogni caso Draghi ringrazia e sottolinea: "Il governo si è mosso con rapidità per tutelare i lavoratori di fronte alle molte crisi di questi anni". Poi elenca: "Abbiamo introdotto l'assegno unico per i figli e con la riforma dell'Irpef abbiamo sostenuto i redditi delle famiglie, soprattutto le più deboli". Anche se alcuni calcoli dimostrano il contrario.

"Questi maggiori trasferimenti valgono a regime quasi 14 miliardi di euro e rendono il nostro sistema fiscale più razionale e progressivo – continua Draghi – Prevediamo che la pressione fiscale quest'anno cali di 0,4 punti percentuali rispetto all'anno scorso". Poi il presidente del Consiglio aggiunge: "Per sostenere i salari abbiamo ridotto i contributi a carico dei lavoratori per il 2022". C'è anche la questione energetica, che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese: "Per tutelare i cittadini dai rincari energetici, abbiamo ampliato la platea di persone che possono usufruire del bonus sociale elettricità e gas e tagliato le accise sui carburanti". Poi ricorda: "Abbiamo introdotto un'indennità una tantum da 200 euro per 28 milioni di italiani".

Terminati gli interventi economici, Draghi passa alla questione sicurezza: "Molto resta ancora da fare, a partire dalla sicurezza dei lavoratori – ricorda il presidente del Consiglio – le persone che hanno perso la vita mentre lavoravano sono oltre 1.200 nel solo 2021". E aggiunge: "Alle loro famiglie, ai loro colleghi, esprimo la più sentita vicinanza del governo e mia personale". Poi Draghi ricorda quanto fatto per migliorare la sicurezza sul lavoro e conclude: "È un tema di civiltà, che qualifica una democrazia".