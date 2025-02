Dopo Paragon e Almasri, l’Italia è ancora una democrazia? Il terzo episodio di Direct, il podcast del direttore di Fanpage

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa settimana ho risposto alla domanda di Claudio: "Ma voi giornalisti davvero credete che ci sia ancora tutta questa differenza tra quelli che chiamate "Stati democratici" e gli altri? L'Italia con Almasri e con "Graphite" lo ha dimostrato. Che altro serve?”

Per rispondere a questa domanda, sono partito da un'altra domanda: immaginiamo di vivere in un Paese non democratico. Cosa sarebbe successo, ad esempio, in Russia o in Cina, se un criminale internazionale fosse stato rimpatriato in nome della ragion di Stato, o se giornalisti e attivisti fossero stati spiati illegalmente? Perché sì, proprio questi casi ci aiutano tantissimo a riflettere su quanto davvero la nostra sia ancora una democrazia. Su cosa la identifichi come tale. E su cosa la indebolisca, o la minacci.

Ascolta, insomma. E poi scrivimi per dirmi se sei d'accordo, o meno. O magari per farmi la tua domanda. Perché Direct è soprattutto questo: uno spazio di dialogo e confronto dentro la comunità degli abbonati, dei sostenitori e dei lettori di Fanpage.

