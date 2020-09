"Il segnale dato dagli italiani con il 70% di Sì al referendum è un segnale importantissimo dal punto di vista istituzionale", afferma in una diretta Facebook Luigi Di Maio. "Io sono orgoglioso e contento di quel risultato: perché quella legge l'abbiamo negoziata noi dal primo testo fino al giorno in cui abbiamo chiuso la campagna per il referendum", prosegue il ministro degli Esteri. "È un referendum storico che dice al Parlamento di andare avanti con le riforme istituzionale", aggiunge parlando delle riforma della legge elettorale, rivolgendosi anche a coloro che hanno votato No, preoccupati proprio su questo tema.

Per Di Maio però non è finita qui, ma ci sono ancora molti obiettivi da perseguire: "Noi dobbiamo mettere mano a tutto un sistema di storture nei rapporti tra enti locali e nazionali che creano burocrazia per le imprese e le famiglie", continua l'ex capo politico del Movimento Cinque Stelle. "Questo referendum è molto importante perché aprirà una nuova fase delle riforme", afferma richiamando anche le parole dell'alleato di governo, Nicola Zingaretti, che alla vittoria del Sì ha appunto sottolineato come sia ora giunto il momento di fare finalmente le necessarie riforme. "Qualità della politica e riduzione della burocrazia passa anche per le riforme istituzionali", prosegue.

E analizza il voto, sottolineando come ora gli italiani stiano chiedendo stabilità, anche a fronte dei mesi trascorsi: "Dobbiamo mettercela tutto e mantenere alta l'attenzione. Come governo ora dobbiamo concentrarci su come fronteggiare l'epidemia dal punto di vista sanitario e accelerare sui progetti del Recovery Fund". Su questo punto, insiste Di Maio, è importante scrivere bene i progetti da finanziare con i fondi europei e spingere sulla ripresa.

Tornando a parlare del risultato del referendum, Di Maio aggiunge: "Fatemi dire anche che questo è un momento importante per il Movimento. Io credo che ci siano tante idee, ne discuteremo agli Stati generali, prima arrivano meglio è. Perché gli Stati generali devono essere anche l'occasione per portare avanti per delineare la linea del Movimento". E ancora: "Il governo attuale è più forte dopo il Sì e soprattutto è un governo che ci permetterà di affrontare la crisi in cui siamo".

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLuigiDiMaio%2Fvideos%2F641284793482785%2F&show_text=1&width=560″ width="560″ height="449″ style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0″ allowTransparency="true" allow="encrypted-media" allowFullScreen="true"></iframe>