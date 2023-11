Crosetto dice che l’unico pericolo per il governo Meloni è l’opposizione della magistratura L’unico pericolo che il governo Meloni si trova ad affrontare – che si concretizzerà in vista delle elezioni europee – è quello dell’opposizione giudiziaria, di alcuni gruppi di magistrati. Questa la teoria del ministro Crosetto.

A cura di Annalisa Girardi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'opposizione giudiziaria è l'unico pericolo che il governo Meloni si trova ad affrontare. Questa è la tesi sostenuta dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando della salute dell'esecutivo – a oltre un anno dal suo insediamento – in un'intervista con il Corriere della Sera. "L'unico grande pericolo è quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i governi di centrodestra: l'opposizione giudiziaria", ha detto il co-fondatore di Fratelli d'Italia.

Per poi aggiungere: "A me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a ‘fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni'. Siccome ne abbiamo visto fare di tutti i colori in passato, se conosco bene questo Paese mi aspetto che si apra presto questa stagione, prima delle Europee…". Secondo il ministro, quindi, con le elezioni europee alle porte si starebbe per riaprire una stagione di conflitto tra governo e gruppi di giudici, che avrebbero appunto l'obiettivo di minare alla stabilità dell'esecutivo.

Il governo non risentirebbe invece, sempre secondo il ministro, di casi come quello scoppiato sul ministro Lollobrigida, che ha fatto fermare il treno Frecciarossa su cui viaggiava, con uno stop ad personam a Ciampino, visto che aveva accumulato troppo ritardo. "Lo scendere da un treno che portava due ore di ritardo, fermo, come lui stesso ha spiegato, e assieme ad altre persone, non mi sembra un privilegio. Trovo surreali queste polemiche", ha provato a tagliare corto Crosetto. E sulle critiche arrivate anche dalla Lega, ha aggiunto: "Ci sono le Europee, e tutti i partiti hanno necessità di mantenere spazi di visibilità. Il partito di maggioranza è sempre quello che subisce di più: quando era FI, con Berlusconi, ne ha dovuti inghiottire tanti di bocconi amari… Ora tocca a noi".

Leggi anche Scontro sullo sciopero del 17 novembre, Elly Schlein dice che il governo Meloni umilia i lavoratori

Infine il ministro ha parlato del conflitto in Medio Oriente, affermando che "l'Italia ha un rapporto equilibrato con entrambe le parti". E ha precisato: "Abbiamo inviato moltissimi aiuti, sia in medicinali che strutturali, a partire da una nave ospedale, lo Stato maggiore sta già preparando un ospedale da campo anche su terra, da installare al sud di Gaza, in territorio palestinese. Questo significa avere un rapporto equilibrato con entrambe le parti in causa. E va avanti fin dall'inizio un'incessante operazione di mediazione, anche grazie ai rapporti che intratteniamo con Israele e con i Paesi arabi. Come con il Qatar che ha avuto un ruolo importante in questa trattativa sugli ostaggi".

Crosetto quindi ha concluso: "Sappiamo bene che Hamas utilizza i civili come scudi umani per proteggere sotto asili, scuole, ospedali, case basi da cui si muovono armi e missili. Ma a Israele diciamo che le Nazioni democratiche che si riconoscono nel diritto, Nazioni come la loro, non possono agire con i metodi che da quel diritto sono fuori, hanno un compito di protezione dei civili che sempre ci si deve porre, anche se purtroppo il nemico non lo fa".