video suggerito

Cos’è il Redditometro rilanciato dal governo per trovare gli evasori, come funziona e chi riguarda Il redditometro ritorna dopo alcuni anni di sospensione: l’Agenzia delle Entrate potrà calcolare il reddito accertabile di un contribuente a partire dalle sue spese. Se qualcosa non torna, ovvero una persona e la sua famiglia hanno speso molto più di quanto hanno dichiarato, potrà scattare l’accertamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna il redditometro, lo strumento con cui l'Agenzia delle Entrate verifica che le spese effettuate da una persona siano davvero in linea con il suo reddito dichiarato: un modo, quindi, per individuare chi ha provato a evadere parte delle sue entrate. Il sistema esiste da tempo, ma era stato ampliato soprattutto tra il 2010 e il 2013. Il Fisco aveva chiarito che lo strumento serviva a individuare "i finti poveri e, quindi, l'evasione ‘spudorata'", cioè quella di contribuenti che, "pur evidenziando una elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo così di agevolazioni dello Stato sociale negate ad altri che magari hanno un tenore di vita più modesto".

Nel 2018, il redditometro era stato sospeso e si era deciso che prima di farlo ripartire sarebbe servito un confronto con Istat e con le associazioni dei consumatori, per trovare i metodi migliori per ricostruire il reddito di una persona partendo dalla sua capacità di spesa. Dopo averlo fatto, con un decreto ministeriale del 7 maggio di quest'anno – pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale – il governo Meloni lo ha rilanciato. La norma prevede che i nuovi controlli riguarderanno gli avvisi di accertamento dal 2016 in avanti: tuttavia, considerando che ci sono dei limiti oltre cui certe irregolarità non possono più essere sanzionate, questo varrà solo per i casi di omessa dichiarazione; per tutti gli altri, i controlli partiranno dai redditi del 2018.

Nella decreto si chiarisce quali saranno le spese prese in considerazione – consultando anche i dati dell'anagrafe tributaria – per capire se il reddito dichiarato da una persona o una famiglia è troppo basso: ci saranno tredici categorie, dettagliate in una apposita tabella allegata al decreto. Si va dalle spese per l'abitazione (affitto o mutuo, manutenzione, acqua e condominio…), ad alimentari e abbigliamento, passando per le bollette, l'acquisto di elettrodomestici, le spese sanitarie e per i trasporti. E ancora, le spese per i telefoni, per l'istruzione, per il tempo libero, gli investimenti, i risparmi e gli altri versamenti (come imposte o assegni all'ex coniuge). In ogni caso l'Agenzia delle Entrate potrà anche andare al di fuori delle categorie indicate per stabilire la spesa effettiva.

Leggi anche Quando si va davvero in pensione anticipata in Italia e perché l'età è aumentata

Si terrà conto anche della composizione del nucleo familiare e della zona in cui abita, e saranno considerate le spese effettuate dal coniuge e da tutti i familiari fiscalmente a carico, per avere un quadro realistico della situazione familiare. Così, le Entrate determineranno il reddito complessivo accertabile.

La nuova versione del redditometro mira a dare più "garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio", si legge nel testo. Infatti, in una prima fase il cittadino sarà coinvolto quando vengono raccolte le informazioni per effettuare l'accertamento. Poi, quando sarà accertato il reddito complessivo, il contribuente avrà la possibilità di dimostrare che queste spese sono avvenute grazie ad altri redditi che per qualche motivo non andavano dichiarati nell'anno in questione, oppure che l'ammontare delle spese analizzate dall'Agenzia è sbagliato.