Cosa c’è nel decreto Carceri approvato dal governo Meloni, tutte le novità Il decreto Carceri che il Consiglio dei ministri ha approvato prevede non solo un rafforzamento del personale penitenziario, con mille agenti in più, ma anche alcune misure per “umanizzare” la pena, ha detto il ministro Nordio in conferenza stampa. Procedure più rapide per la libertà anticipata, più telefonate dal carcere, e pena in comunità per minorenni e detenuti fragili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Il governo Meloni ha varato un decreto legge sul sovraffollamento delle carceri: dopo settimane di annunci, il testo è arrivato sul tavolo del Consiglio dei ministri, che ha dato il via libera. Le norme sono in buona parte quelle già annunciate a fine giugno dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, ma è spuntato anche il provvedimento che dovrebbe agevolare la detenzione dei minorenni e delle persone tossicodipendenti in apposite comunità, invece che in carcere.

Il ministro Nordio ha affermato in conferenza stampa: "La visione della maggioranza è orientata sull'umanizzazione della pena. Abbiamo ascoltato le professioni legali, le istanze della società civile, sappiamo bene quali siano le emergenze. Abbiamo più volte rinnovato il nostro dolore per il triste fenomeno dei suicidi in carcere, per il disagio minorile. Abbiamo cercato di porvi riparo, in una logica che rispetti il principio garantista".

Il testo, ha sottolineato il ministro, si integra in qualche modo con il ddl Nordio, fermo in Parlamento da circa un anno e adesso in lavorazione alla Camera. Questo riguarda "non solo l'abuso d'ufficio", ha detto il ministro, ma "anche la carcerazione preventiva". Infatti si vogliono rafforzare da una parte "il principio della presunzione di innocenza", dall'altra "la certezza della pena". Questo non significa comunque "che la pena debba essere sempre riferita alla carcerazione", ha spiegato Nordio.

Si allarga il personale penitenziario, verso l'assunzione di mille agenti

Concretamente, nel testo si prevede innanzitutto un aumento del personale penitenziario. Via libera all'assunzione di mille agenti, come già avvenuto lo scorso anno. Ci saranno anche più dirigenti penitenziari, commissari e vice ispettori, "per avere una catena di gestione stabile ed efficiente". L'immissione in servizio degli agenti di polizia penitenziaria sarà "più veloce", grazie a una formazione "più flessibile e mirata", ha detto il ministro, senza chiarire ulteriormente. Nordio ha detto che il decreto contiene anche una "misura che premia i funzionari più bravi" all'interno del ministero.

Libertà anticipata, telefonate dal carcere, pena in comunità: cosa cambia

Si passa poi agli interventi rivolti alle persone in carcere. Si renderà "più rapida e sicura" la procedura per la liberazione anticipata, che è già prevista dalla legge: "La procedura sarà sempre affidata al giudice di sorveglianza, ma sarà più chiara anche allo stesso detenuto", ha affermato Nordio: "Vogliamo evitare intoppi di vario tipo hanno spesso minato la certezza di questo percorso. Il detenuto viene subito a sapere quali sconti gli vengono fatti se si comporta bene, con procedure semplificate per ottenerli".

Aumenta anche il numero di telefonate possibili tra persone detenute e i loro familiari: "È molto importante per contrastare il senso di solitudine nelle carceri, contribuirà a rendere meno psicologicamente disagevole una situazione che, in quanto punitiva, già incide sulla depressione del detenuto". Questo, comunque, non si applicherà a coloro che sono detenuti con il regime di 41 bis.

Infine, c'è la possibilità di "misure penali di comunità, con l'ingresso in strutture residenziali idonee", anche mediante "servizi di riqualificazione professionale". In sostanza, per minorenni e persone tossicodipendenti o con disagi psichici, dovrebbe diventare più semplice il trasferimento "dalla brutalità, purtroppo, del carcere, a quella che è una comunità di accoglienza". Si tratterà comunque di una detenzione, e non di una forma di libertà anticipata. Ma si svolgerà, invece che in un penitenziario, in una struttura apposita: "Ci sarà un elenco presso il ministero della Giustizia delle comunità che sono disponibili. È anche in parte un rimedio al sovraffollamento carcerario", ha aggiunto Nordio.

Con un'ultima aggiunta al decreto, poi, il ministro ha dovuto riconoscere che la riforma che avrebbe portato alla nascita del Tribunale per i minorenni e le famiglie è in ritardo: "Non c’è stata adeguata copertura finanziaria quando è stato istituito, ora abbiamo assecondato le richieste della magistratura e dell’avvocatura: la sua entrata in vigore slitta di un anno".