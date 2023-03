Conte: “Migranti? Per anni Meloni ha proposto soluzioni ridicole, ora governo si dimostra incapace” Il governo è “incapace di fornire un doveroso chiarimento in ordine alla incredibile catena di sottovalutazioni che ha portato alla strage di Cutro”. Lo dice Giuseppe Conte dopo la conferenza stampa in Calabria.

A cura di Annalisa Girardi

Dopo la conferenza stampa a Cutro, Giuseppe Conte attacca la presidente del Consiglio: "Per anni dall'opposizione Giorgia Meloni ha agitato la bacchetta magica del ‘blocco navale' per risolvere il dossier immigrazione – scrive su Facebook il leader del Movimento Cinque Stelle – In realtà mirava solo a vincere le elezioni, proponendo misure e soluzioni ridicole, ma presentate con il piglio deciso di chi ha soluzioni ‘forti'".

Ora che la destra è al governo, continua Conte, gli sbarchi non si sono fermati: "L'unica certezza è che gli sbarchi aumentano e nel governo litigano pure sull'approccio da tenere per affrontare il tema".

E sulla strage di Steccato di Cutro, il presidente pentastellato afferma: "Oggi abbiamo avuto la conferma di un presidente del Consiglio e di Ministri che cadono in contraddizione, incapaci di fornire un doveroso chiarimento in ordine alla incredibile catena di sottovalutazioni che ha portato alla strage di Cutro".

Leggi anche Il governo Meloni apre alla settimana lavorativa di quattro giorni

"Oggi è tutto chiaro e abbiamo compreso perché Salvini e Meloni non abbiano ritenuto opportuno venire in Parlamento a riferire su questa tragedia. Non avevano calcolato però che la trasferta a Cutro non li avrebbe sottratti alle scomode domande dei giornalisti. Non resta che bandire definitivamente le conferenze stampa e affidarsi esclusivamente al rito stucchevole degli ‘appunti di Giorgia'. Tutto diventa più semplice e soprattutto si può fare tutto da soli: si pongono domande intelligenti e si forniscono risposte pensierose", conclude l'ex presidente del Consiglio.

Il Movimento Cinque Stelle, all'indomani del naufragio, aveva subito chiesto al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e a quello dei Trasporti, Matteo Salvini (da cui dipende la Guardia costiera), di riferire in Parlamento su quanto accaduto, specialmente rispetto a ritardi e omissioni nella catena dei soccorsi. Solo il primo, però, si era presentato alle Camere, mentre il leader della Lega aveva ribadito (cosa fatta anche in conferenza stampa a Cutro) di aver già detto tutto quello che ci fosse da dire. Una scelta, quella di Salvini, duramente criticata dal M5s.