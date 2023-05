Conte annuncia manifestazione M5s contro il dl Lavoro del governo: “No a vite sempre più precarie” Il leader del M5s Giuseppe Conte ha annunciato una manifestazione contro il decreto Lavoro del governo Meloni: appuntamento a Roma il prossimo 17 giugno.

A cura di Annalisa Cangemi

Il leader del M5s Giuseppe Conte ha annunciato per il prossimo 17 giugno una manifestazione a Roma contro il governo e contro il decreto Lavoro, approvato con un simbolico Consiglio dei ministri convocato il 1 maggio scorso.

L'ex premier lo ha comunicato con un video pubblicato su Twitter. Nel filmato si vede Conte mentre ‘spinge’ via dall’inquadratura l’immagine di Giorgia Meloni: lo schermo è diviso in due: da una parte la premier, in bianco e nero, che illustra il piano del governo sul lavoro. Dall'altra Conte, all'aperto in centro a Roma, che ascolta.

"Questi sono gli articolati provvedimenti del governo meloni", dice Conte dopo una smorfia di dissenso mentre con un gesto fa sparire la presidente del Consiglio. "In realtà ha introdotto maggiore precarietà, voucher, e in più ha tagliato la spesa sociale per quanto riguarda le persone in difficoltà, quelle sulla soglia di povertà, accusandole di essere divanisti. Però sono riusciti a trovare soldi per maggiori forniture militari, per più armi e munizioni, per alimentare questa escalation militare del conflitto russo-ucraino. Sono queste le politiche del governo Meloni che vogliamo? Evidentemente no", ha dichiarato il presidente pentastellato.

Dunque, "gli italiani non possono essere sottopagati, con due o tre euro lordi l'ora. Occorre un salario minimo legale. Non possiamo dimenticarci degli eroi della pandemia, medici, infermieri, operatori sanitari. Dobbiamo investire nella sanità, nella scuola. Dobbiamo contrastare tutto questo, ritroviamoci il 17 giugno qui a Roma, partiremo da Piazza della Repubblica, sfileremo in corteo e ci ritroveremo in largo Corrado Ricci per dire no alle vite sempre più precarie, sempre più insicure che vuole imporci questo governo", conclude Conte.

Lo scorso 6 maggio, alla manifestazione a Bologna indetta dai sindacati, a cui ha partecipato anche la segretaria del Pd Elly Schlein, il leader del Movimento non era andato, perché impegnato con eventi elettorali in vista delle elezioni comunali. Erano però presenti diversi esponenti del M5s.

Il presidente del M5s ieri si è recato a Brindisi, in vista dei ballottaggi di domenica prossima, e ha parlato dei rapporti con il Partito Democratico: "Il dialogo con il Pd c'è. È un dialogo pressoché naturale. Poi alcune volte dà dei buoni risultati a livello territoriale altre volte no. Quello che è importante comprendere è che noi non permetteremo mai, questo vale per qualsiasi forza politica con cui dialogheremo, che l'asticella sia tenuta bassa" e che il dialogo "possa essere frutto di un compromesso al ribasso pur di andare a governare".

"I nostri valori e i nostri principi – ha evidenziato parlando con i cronisti – li consideriamo irrinunciabili. A noi non interessa andare a governare per andare a governare. A noi interessa andare a governare per realizzare progetti. Per fare questo significa che tu non puoi costruire delle accozzaglie, degli assembramenti, o cartelli elettorali. Devi valutare di volta in volta se ci sono le condizioni per andare alle altre forze".

L'ex presidente del Consiglio quindi ha commentato le misure messe in campo dall'esecutivo per l'emergenza in Emilia-Romagna: "Il governo di fatto dopo aver criticato tanto le nostre misure durante il periodo Covid, ora le sta rispolverando e le sta rilanciando applicandole per l'alluvione, quindi cassa integrazione straordinaria, interventi per gli autonomi e via discorrendo. Tutte quelle baggianate che la stessa Meloni diceva durante il periodo Covid di elargire mille euro a famiglia con un clic, evidentemente si rende conto lei stessa che non sono percorribili. Quindi meglio le ricetta da noi sperimentate con serenità e responsabilità".