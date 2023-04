Come sta Silvio Berlusconi, le condizioni di salute dopo il ricovero in ospedale Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’ospedale San Raffaele, Silvio Berlusconi avrebbe già cominciato la chemioterapia contro la leucemia che gli è stata diagnosticata.

A cura di Tommaso Coluzzi

Berlusconi avrebbe già cominciato la chemioterapia, per combattere la leucemia che gli sarebbe stata diagnosticata. Il condizionale è d'obbligo, perché siamo ancora in assenza di un bollettino ufficiale da parte dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove il leader di Forza Italia è stato ricoverato nuovamente ieri mattina. Tuttavia le voci sulle sue condizioni di salute si fanno sempre più insistenti, e arrivano sia da fonti del partito, sia da sanitari che lavorano in ospedale. Insomma, è quasi certo che Berlusconi abbia una malattia del sangue e che questo gli abbia causato quei problemi cardiovascolari di cui si è parlato ieri, ma anche l'affanno con cui è arrivato in ospedale.

Già questa mattina diversi giornali hanno riportato la notizia della leucemia, che è stata confermata da fonti di diversa provenienza nel corso della giornata. Berlusconi si sarebbe sottoposto alla prima seduta di chemioterapia già ieri, mentre le sue condizioni – secondo quanto riportano fonti mediche – continuano a essere stazionarie. Anche questa mattina sono tornati a trovarlo i figli Marina e Luigi, e il fratello Paolo. La compagna Marta Fascina, invece, ha trascorso la notte in ospedale. Ovviamente, trattandosi di indiscrezioni e non di un bollettino ufficiale, non è ancora noto quale forma di leucemia abbia Berlusconi.

Questa mattina il leader di Forza Italia ha contattato personalmente alcuni vertici del partito, parlando con il ministro e vicepresidente del Consiglio Tajani, con il capogruppo alla Camera Barelli e con il vicepresidente del Senato Gasparri. Ha chiesto loro "il massimo impegno in Parlamento, al governo e in Forza Italia perché ‘Il Paese ha bisogno di noi'". Nel frattempo per Berlusconi continuano ad arrivare messaggi di auguri di pronta guarigione da tutto il mondo della politica.