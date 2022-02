Come e dove si potrà viaggiare a Pasqua: l’ordinanza di Speranza e le regole sulla quarantena A partire dal primo marzo chi arriva da Paesi extra Ue in Italia non dovrà più osservare periodi di quarantena, vediamo tutte le nuove regole con l’ordinanza di Speranza.

La decisione del governo, messa nero su bianco con l'ordinanza del ministro Speranza, è una vera e propria manna per il settore turistico. Dal primo marzo chi arriverà in Italia da Paesi che non fanno parte dell'Unione europea non dovrà osservare periodi di quarantena, come già succede per i cittadini comunitari. È una svolta non da poco, che può ridare nuova linfa a un settore fondamentale per l'economia e da due anni in profonda crisi. "Per l’ingresso in Italia sarà sufficiente una delle condizioni del green pass – ha spiegato lo stesso ministro sui suoi social – certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo".

L'ordinanza arriva dopo un'indicazione dei ministri per gli Affari europei dell'Unione: "Gli Stati dovrebbero revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'Ue per le persone vaccinate con un vaccino approvato dall'Unione o dall'Oms, a condizione che abbiano ricevuto l'ultima dose del ciclo di vaccinazione primario almeno 14 giorni e non più di 270 giorni prima dell'arrivo o abbiano ricevuto una dose di richiamo". E ancora: "Gli Stati membri dovrebbero inoltre revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali per le persone che sono guarite dal Covid entro i 180 giorni precedenti il viaggio". Insomma, la direzione che vuole prendere l'Unione europea è chiara: è il momento di ripartire e di accogliere turisti in tutta l'Ue, senza creare squilibri pericolosi e fughe in avanti tra i diversi Paesi.

Le regole decise da Speranza, per quanto nell'ordinanza ci sia scritto che sono valide fino al 31 marzo, con ogni probabilità saranno in vigore anche successivamente. Anche perché il periodo a cui tutti – nel mondo del turismo – guardano ora è la settimana di Pasqua, a metà aprile. Ci si aspetta di ricominciare a ingranare dopo due anni difficili. Intanto gli italiani che vorranno andare all'estero dovranno fare affidamento ancora una volta alla lista dei Paesi contenuta nell'ordinanza di gennaio. Ormai, comunque, si può andare praticamente ovunque (e soprattutto rientrare in Italia senza quarantene) grazie al green pass; ma bisogna sempre controllare che nel Paese dove si è diretti non ci siano particolari restrizioni, come – ad esempio – dei giorni di autoisolamento da osservare all'arrivo.