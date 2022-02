Dal 1 marzo stop quarantena anche per chi arriva da Paesi extra Ue: ordinanza del ministro Speranza Con una nuova ordinanza appena firmata dal ministro Speranza il governo ha stabilito lo stop all’obbligo di quarantena per chi arriva da Paesi extra Ue.

A cura di Annalisa Cangemi

Un passo avanti verso la riapertura del Paese e verso una nuova normalità post Covid. Anche se l'emergenza sanitaria non è finita il governo ha deciso di semplificare ulteriormente gli arrivi dall'estero, e di sostenere così il settore turistico. Con una nuova ordinanza il ministro della Salute Roberto Speranza ha stabilito la fine della quarantena per chi proviene da Paesi extra Ue. Per entrare in Italia basterà un Green pass base, cioè basta avere anche un semplice tampone negativo.

Ecco il testo completo dell'ordinanza: "Il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza che prevede che a partire dal primo marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extra europei le stesse regole già vigenti per i Paesi europei. Per l'ingresso sul territorio nazionale sarà sufficiente una delle condizioni del Green pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo".

Il provvedimento era nell'aria da qualche giorno, ed è la conseguenza di una situazione epidemiologica in miglioramento, dopo la recente riapertura delle discoteche, la fine dell'obbligo di mascherina all'aperto. Uno step che anticipa di un mese la fine dello stato d'emergenza, che dovrebbe terminare il prossimo 31 marzo. La fine del regime di quarantena per gli arrivi dall'estero è un altro tassello fondamentale nel piano del governo, per una nuova fase di convivenza con il virus: l'esecutivo aveva già tolto l'obbligo di tampone per chi arriva da Paesi dell'Unione europea.

Tra le misure previste nella roadmap del governo, richieste dal ministro del Turismo Garavaglia, c'è l'eliminazione dell'obbligo di Super Green Pass negli alberghi. Al momento è ancora in vigore la norma, varata a Natale, che prevede l'obbligo di Green Pass rafforzato in tutti gli hotel e nelle strutture ricettive. A partire dal mese di aprile, anche in vista delle vacanze di Pasqua, potrebbe essere più facile per i turisti italiani e stranieri soggiornare negli alberghi: abolendo l'obbligo si Green Pass rafforzato non sarà più necessario essere guariti o vaccinati contro il Covid, probabilmente basterà anche il certificato verde semplice.