Come cambieranno le bollette di luce e gas dal 1°aprile Dopo mesi e mesi di rincari continui, questo mese le bollette vedranno un taglio di circa il 10% sia per quanto riguarda la luce che per il gas: lo comunica l’Arera. Ecco di che prezzi in bolletta stiamo parlando.

A cura di Annalisa Girardi

Da aprile si inizieranno a vedere gli effetti dell'intervento del governo sulle bollette di luce e gas. Dopo mesi e mesi di rincari continui, questo mese le bollette vedranno un taglio di circa il 10% sia per quanto riguarda la luce che per il gas: lo comunica l'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente nell'ultimo aggiornamento trimestrale. Insomma, per gli italiani le prossime bollette dovrebbero essere meno salate grazie alle misure varate dal governo contro il caro energia, ma anche grazie all'intervento straordinario dell'Autorità.

"In una situazione oggettivamente straordinaria, con un conflitto in atto e una volatilità mai registrata in precedenza sui mercati energetici, e alla luce delle maggiori responsabilità di verifica e controllo attribuitele, l’Autorità ha deciso di adottare misure straordinarie a favore dei consumatori, sia per il tutelato che per il libero mercato", ha commentato il presidente Arera Stefano Besseghini.

Ma nel concreto, di che prezzi in bolletta stiamo parlando? A riportare un po' di numeri è il Sole 24 Ore, secondo cui il prezzo di riferimento per il cliente tipo sarà di 41,34 centesimi per kilowattora: di questi 31,02 centesimi (il 75% della bolletta della luce) rappresentano il costo di approvvigionamento dell'energia, una cifra in calo del 12,6% rispetto al primo trimestre di quest'anno. Il prezzo di riferimento per il gas, invece, sarà di 123,62 centesimi di euro per metro cubo. La spesa per la materia prima, in questo caso, è costituita da 89,39 centesimi con una contrazione del 2,2% rispetto ai primi tre mesi del 2022.

Il governo ha annunciato di essere pronto a intervenire nuovamente sulle bollette, per tutelare famiglie e imprese. Le azioni finora messe in campo "sono costantemente in fase di lavorazione", ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a 24 Mattino su Radio24. Per poi aggiungere: "Aspettiamo a breve, in un paio di settimane, la nuova direttiva Repower Eu, perché fare il prezzo dell'energia e del gas sono situazioni che vanno affrontate a livello europeo, perché è un mercato globale". Cingolani ha anche risposto alle critiche lanciate da Confindustria, secondo cui l'intervento del governo sarebbe semplicemente insufficiente per contenere l'impatto del caro energia, che sta mettendo in ginocchio moltissime imprese: "L'Italia si è fatta promotrice del prezzo limitato, che potrebbe cambiare tutto. Sono allo studio diverse misure e bisogna fare i conti anche con le disponibilità finanziarie".