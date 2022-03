Bonus bollette 2022, a chi spetta e come ottenerlo dal 1° aprile: requisiti Isee e novità Con l’ultimo Decreto Energia il governo ha allargato la platea di chi può accedere allo sconto in bolletta, che copre praticamente tutti i rincari su gas e luce.

A cura di Giacomo Andreoli

Con l'ultimo Decreto Energia, varato dal governo lo scorso 21 marzo, si è allargata la platea di chi può usufruire del bonus sociale elettricità e gas. Da domani, 1° aprile, fino al prossimo 31 dicembre, sarà possibile avere più sconti in bolletta. Ma la misura non vale per tutti. A contare è infatti l'Isee, l'Indicatore della situazione economica familiare. Finora il governo aveva riconosciuto il sostegno a chi aveva l'indice fino a 8.265 euro, mentre ora la soglia è stata alzata fino a 12mila euro. Si tratta di un aiuto, poi, che è utilizzabile sia da chi ha un contratto con il mercato libero dell'energia sia per chi ne ha uno con il servizio elettrico nazionale (in regime tutelato). Una boccata d'ossigeno importante, quindi, che copre praticamente tutti i rincari (facendo fermare il costo più o meno a quello di un anno fa) per 5,2 milioni di famiglie a basso reddito. Quest'ultime, tra l'altro, negli ultimi mesi hanno spesso dovuto applicare strategie di risparmio energetico.

Ieri Arera (l'Autorità di regolazione per l'energia) ha diffuso i dati sul costo dell'energia del prossimo trimestre, parlando finalmente di un calo dopo 18 mesi di caro-bollette. Il prezzo dell'energia elettrica scenderà del 10,2%, quello del gas del 10%. Ma i conti per le famiglie italiane sono ancora salati: la spesa media annuale si attesta sui 948 euro l’anno per la luce e sui 1.652 euro per il gas. Pesa ancora, infatti, l'incredibile aumento registrato dall'inizio del 2021: un balzo del 131% per l'energia elettrica e del 94% per il gas. Mentre per le imprese la stima di Confindustria parla di un costo annuo delle bollette quasi raddoppiato da circa 20 a quasi 40 miliardi, con il governo che ne ha però sostenute economicamente circa 6 milioni. In questo scenario, ovviamente, la guerra in Ucraina non ha fatto che peggiorare il quadro, con le forniture di gas dalla Russia a rischio e il valore sul mercato soggetto a continui rialzi per le decisioni di Putin (come quella di esigere il pagamento in rubli per le esportazioni).

Chi ha diritto al bonus bollette nel 2022: i requisiti ISEE

Ha diritto al bonus bollette allargato chiunque ha un Indicatore di ricchezza familiare entro i 12mila euro annui. Come detto, poi, non è necessario avere un particolare tipo di contratto. Vengono infatti aiutati tutti coloro che hanno sia un contratto con il mercato libero, sia che si trovino in regime tutelato. Prima del nuovo intervento del governo ad essere sostenuti erano 4 milioni di nuclei familiari, a cui ora se n'è aggiunto un altro milione e 200mila.

Come si ottiene il bonus per risparmiare sulle bollette di luce e gas

La procedura per ottenere il bonus bollette è abbastanza semplice e richiede pochi passaggi. Sostanzialmente, infatti, il sostegno viene erogato in maniera automatica, con uno sconto diretto in bolletta. Tuttavia è necessario presentare la dichiarazione Dsu per ottenere l'Isee. Vediamo i passaggi nel dettaglio: