La campagna vaccinale non verrà compromessa dallo stop imposto dal governo alla somministrazione di Vaxzevria (AstraZeneca) dietro "forte raccomandazione" da parte del Comitato tecnico scientifico. Con le dosi somministrate giornalmente vicine a quota 600 mila, è importante non rallentare hanno detto il ministro Roberto Speranza e il commissario straordinario Francesco Figliuolo, riuniti ieri in conferenza stampa. Certo, come ha spiegato anche il generale Figliuolo, se a questo punto dovessero verificarsi ulteriori intoppi o ritardi nelle consegne, per la fascia di popolazione sotto i 60 anni a cui andranno destinati esclusivamente i vaccini a mRna (quindi quello di Pfizer BioNTech e di Moderna) potrebbero crearsi un po' di problemi, con le prenotazioni destinate a slittare. Al contrario, però, se tutto procederà come previsto, l'impatto sulla campagna vaccinale dovrebbe essere minimo e non dovrebbero essere posticipati nemmeno per i richiami.

"Attualmente ci sono circa 3,5 milioni di over 60 ancora da vaccinare e dobbiamo effettuare la seconda dose, che sarà con Astrazeneca solo per questa fascia d'età, a circa 3,9 milioni di persone. Per il resto, sotto i 60 anni, faremo prime vaccinazione e seconde dosi con i sieri a mRNA. C'è la sostenibilità logistica", ha assicurato Figliuolo indicando che da qui a settembre sono attese altre 9,5 milioni di dosi di AstraZeneca. Le quali, sommandosi a quelle già disponibili, arrivano a un totale di 15 milioni circa. Contando gli over 60 che devono ancora essere vaccinati e le seconde dosi per queste categorie, si dovrebbero riuscire a utilizzare tutti i vaccini consegnati dalla farmaceutica anglo-svedese.

"In questo momento siamo lisci lisci con le forniture, se ci saranno altri intoppi si rivedranno i piani. Io non faccio fosche previsioni, sono convinto che per fine settembre riusciremo a chiudere la partita", ha ribadito il commissario straordinario. E nel caso in cui avanzassero molti più vaccini AstraZeneca di quanto previsto da Figliuolo, le fiale potrebbero andare all'iniziativa Covax, messa in piedi dall'Organizzazione mondiale della sanità per distribuire i vaccini anche ai Paesi più poveri.