Chi sono gli eletti in Liguria al Consiglio Regionale dopo le elezioni 2024 Le ultime elezioni regionali in Liguria, che si sono concluse con la vittoria di Marco Bucci, hanno assicurato alla maggioranza 17 seggi in Consiglio regionale (oltre a quello del governatore) e 13 sono andati all’opposizione. Vediamo chi sono tutti gli eletti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Cangemi

Le elezioni regionali in Liguria si sono concluse con la vittoria di Marco Bucci, eletto presidente con il 48,8% dei voti, con poco più di un punto di distacco da Andrea Orlando, che si è fermato al 47,4%, circa 8.500 voti in meno rispetto al neo governatore.

Il nuovo Consiglio regionale sarà composto da 17 consiglieri di maggioranza, di cui la maggior parte sono civici, a cui si va ad aggiungere la poltrona del neo governatore Bucci, e 13 dell'opposizione, appartenenti in prevalenza al Partito Democratico, primo partito della Regione. Andrea Orlando in conferenza stampa ha dichiarato che valuterà cosa fare, se guidare l'opposizione o tornare in Parlamento.

Chi sono gli eletti di centrodestra in Liguria

Nel centrodestra Fratelli d'Italia avrà cinque seggi, tre a testa per Vince Liguria, Lega, Forza Italia e Orgoglio Liguria. Con Fdi riconfermati il capogruppo Stefano Balleari e l'assessora Simona Ferro, entrano Luca Lombardi e Rocco Invernizzi. Rieletto alla Spezia il presidente del Consiglio uscente Gianmarco Medusei, ex Lega.

Al momento esclusa l'ex totiana Lilli Lauro, entra invece Angelo Vaccarezza, da tempo ormai in quota Forza Itali, insieme a Carlo Bagnasco, Marco Scajola, l'ex assessore regionale totiano e campione di preferenze. Tre seggi a testa per le due civiche Vince Liguria e Orgoglio Liguria. Nella prima, che riuniva anche gli "arancioni" rimasti fedeli a Toti, risultano eletti l'ex capogruppo totiano Alessandro Bozzano, Federico Bogliolo e l'assessore genovese Matteo Campora, secondo più votato a Genova nella lista civica Vince Liguria – Bucci presidente: quest'ultimo seguirà probabilmente il sindaco nella nuova giunta regionale, liberando un seggio per Jessica Nicolini, già portavoce dell'ex governatore. Con la lista Orgoglio Liguria vanno al consiglio regionale Giovanni Boitano, Walter Sorriento, Marco Frascatore. La Lega elegge invece Alessio Piana, Alessandro Piana, presidente ad interim a partire dall'arresto di Toti e Sara Foscolo

I nomi degli eletti di centrosinistra al Consiglio Regionale

Il Pd, primo partito del centrosinistra, si assicura otto consiglieri. Nel collegio di Genova oltre 8mila preferenze per il vicepresidente uscente del Consiglio Armando Sanna, poi la sindaca di Rossiglione Katia Piccardo, il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo, il capogruppo a Tursi e segretario metropolitano Simone D'Angelo. Escluso per un soffio il capogruppo regionale uscente Luca Garibaldi. Tornano in via Fieschi l'ex sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano, il segretario regionale Davide Natale, che porta con sé dalla Spezia anche Carola Baruzzo, e Roberto Arboscello dal Savonese. Due seggi per Alleanza Verdi Sinistra: rimane fuori Ferruccio Sansa, candidato contro Toti nel 2020, superato dalla "sua" Selena Candia con 4.134 preferenze. Entra anche Jan Casella. Con la Lista Orlando eletto il genovese Gianni Pastorino. E infine il Movimento 5 Stelle, che non arriva al 5%, eletto il coordinatore genovese Stefano Giordano.