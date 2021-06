Lo scorso 17 giugno il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm in cui sono definite le modalità con cui viene rilasciata la Certificazione verde digitale Covid-19. In altre parole, il Green Pass che serve sia per spostarsi (dal 1° luglio) tra i vari Paesi dell'Unione europea, ma anche per partecipare a eventi, come le cerimonie dopo i matrimoni, o per entrare nelle Rsa e in altre strutture assistenziali. In questi giorni stanno già arrivando le notifiche via mail o sms a moltissimi cittadini che hanno già ricevuto il vaccino, con le indicazioni su come scaricare il Green Pass. Ecco come fare.

Come scaricare il certificato con o senza identità digitale

Il Green Pass può essere scaricato tramite identità digitale (SPID o CIE) sull'apposito sito del governo. Il certificato può anche essere scaricato senza identità digitale, sempre sulla pagina ufficiale del governo, utilizzando la propria tessera sanitaria. Basteranno le ultime otto cifre del numero identificativo riportato sulla tessera e la data di scadenza. Nel caso non si abbia ancora ricevuto il vaccino, o non si disponga di un certificato di guarigione, bisognerà anche inserire il codice univoco recepito con il tampone molecolare o quello antigenico rapido. A breve, inoltre, dovrebbe anche essere disponibile scaricare il Green Pass accedendo dal sito del proprio fascicolo elettronico regionale.

Come scaricare il Green Pass tramite app

Si possono anche utilizzare delle app per scaricare il Green Pass. Si può utilizzare ad esempio l'app Immuni, andando sull'apposita sezione dedicata all'EU Digital Covid Certificate, che si trova nella schermata iniziale dell'app. Anche in questo caso dovranno essere inserite le ultime otto cifre del numero identificativo della tessera sanitaria, la data di scadenza e il codice univoco ricevuto con tampone molecolare, tampone antigenico rapido o il certificato di guarigione.

Oppure, si può utilizzare l'app IO, attraverso cui si può ricevere direttamente un messaggio ogni volta che viene rilasciato un certificato. Aprendo quindi il messaggio (dopo aver ricevuto il vaccino, dopo tampone o dopo aver richiesto il certificato di guarigione) l'app mostrerà un QR code e i dati relativi al proprio certificato che potranno essere esibiti direttamente dall'app stessa. Il Qr code può anche essere salvato in modo da risultare disponibile anche in modalità offline.