Benzina, Urso dice che esporre il prezzo medio funziona e che con rialzi eccessivi manda la Finanza L’obbligo di esporre i prezzi medi ai distributori scattato il 1° agosto non ha frenato i rincari. Ma secondo il ministro Urso funziona, perché permette di individuare situazioni anomale e mandare di conseguenza la Guardia di Finanza a fare tutte le verifiche necessarie.

A cura di Annalisa Girardi

I rincari dei prezzi alle pompe di benzina continuano ad animare il dibattito politico. Il governo continua a insistere sull'efficacia delle misure introdotte – in particolare l'obbligo di esporre i prezzi medi ai distributori – affermando che al netto delle accise in Italia i carburanti costano meno che in altri Paesi europei. L'opposizione smentisce tutto quanto e attacca l'esecutivo, accusandolo di scaricare sui cittadini gli aumenti e di non fare nulla per frenarli. Come stanno allora le cose?

I prezzi medi aggiornati di benzina e diesel

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati forniti dal ministero delle Imprese il prezzo medio è ancora in salita: per il self sulla rete autostradale quello della benzina risulta di 2,019 euro al litro (lo scorso 14 agosto era di 2,015), mentre quello del gasolio di 1,928 euro (contro i 1,921 alla vigilia di Ferragosto).

Il ministro Urso: "Il cartello con il prezzo medio funziona"

Dal 1° agosto è scattato l'obbligo per i benzinai di esporre i prezzi medi regionali o nazionali accanto a quelli praticati: questo però non ha frenato i rialzi e in molti distributori, soprattutto in autostrada, i prezzi sono di fatto aumentati. Secondo il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, questo non significa però che la misura sia inefficace, perché sarebbe proprio quella ad aver fatto partire i controlli e la spedizioni della Guardia di Finanza. "Ci hanno mandato la foto del distributore che vendeva la benzina a 2,7 euro al litro e noi abbiamo mandato la Guardia di Finanza. Questo dimostra che il cartello con il prezzo medio dei carburanti che i distributori devono esporre dallo scorso primo agosto funziona", ha detto in un'intervista con il Corriere della Sera.

Guardia di Finanza: "Intensificati i controlli"

Da parte sua la Guardia di Finanza ha fatto sapere di aver intensificato i controlli. Soprattutto in un periodo di esodo estivo: "In relazione all’evolversi dello scenario di alta volatilità che condiziona l’andamento del prezzo del carburante per autotrazione, a Ferragosto, in concomitanza con l’incremento dell’utenza stradale connesso all’esodo estivo, i militari delle Fiamme Gialle hanno intensificato i controlli a tutela dei cittadini in materia di trasparenza dei prezzi", ha fatto sapere il Comando generale.

Codacons: "Vogliamo capire perchè i prezzi aumentano"

Anche il Codacons ha annunciato un intervento, nello specifico un esposto a 104 Procure in tutta Italia affinché le autorità competenti intervengano contro i rincari "aprendo una indagine tesa a verificare la possibile fattispecie di aggiotaggio". E ancora: "Vogliamo capire quale sia la causa dei repentini aumenti dei listini alla pompa e se vi siano possibili manovre speculative finalizzate ad alzare i prezzi in occasione degli spostamenti dei cittadini", ha spiegato il presidente dell'associazione per i consumatori, Carlo Rienzi.