Bonus mobili 2023 fino a 8000 euro: come funziona e cosa comprende

A cura di Luca Pons

Con la legge di bilancio, il bonus mobili torna nel 2023 con una soglia di spesa più alta del previsto. La misura ha ricevuto nuovi finanziamenti e potrà essere utilizzata per acquistare elettrodomestici e mobili. Il tetto di spesa scenderà rispetto a quest'anno: dai 10mila euro del 2022 si passerà a un limite di 8mila euro. Un emendamento alla manovra, però, ha permesso di tenere la soglia più alta del previsto, dato avrebbe dovuto abbassarsi fino a 5mila euro.

Potranno richiedere il bonus mobili fino a 8mila euro tutti coloro che hanno effettuato una ristrutturazione in un immobile di cui sono proprietari. Non si potrà accedere al bonus, quindi, se la casa non è stata prima ristrutturata. In più, i lavori devono essere iniziati nell'anno precedente, quindi per avere il bonus nel 2023 la ristrutturazione dovrà aver avuto il via nel 2022.

Come funziona il bonus mobili 2023

Il bonus mobili è una detrazione dell'Irpef, quindi non si ricevono direttamente i soldi. La spesa sostenuta per mobili o elettrodomestici dopo la ristrutturazione di una casa va indicata nella dichiarazione dei redditi, e il 50% di quanto speso verrà restituito, nel senso che sarà tolto dalle tasse da pagare.

Il massimo che si può spendere è 8mila euro e quindi, trattandosi di una detrazione al 50%, la cifra massima che si può risparmiare è di 4mila euro. La somma viene recuperata non tutta in un colpo, ma con dieci rate annuali. Nel caso di massima spesa, quindi, i 4mila euro verranno restituiti facendo pagare 400 euro in meno di tasse ogni anno, per dieci anni. La spesa calcolata può includere non solo il prezzo dei mobili, ma anche le eventuali spese di trasporto e montaggio.

È importante sottolineare che, per poter accedere al bonus mobili, l'acquisto deve essere effettuato con bonifico, carta di debito o carta di credito. Se invece si pagano i nuovi mobili o elettrodomestici con assegni bancari, contanti o qualunque altro mezzo, non si potranno richiedere detrazioni. Per fare domanda, infatti, bisognerà avere a portata la ricevuta del bonifico (o la ricevuta di avvenuta transazione per chi ha pagato con carta), la documentazione di addebito sul conto corrente e le fatture di acquisto dei mobili, che descrivano la natura, la qualità e la quantità dei beni acquisiti.

A ottenere la detrazione dovrà essere la stessa persona che ha pagato la ristrutturazione e anche i mobili. Nel caso di due coniugi, ad esempio, se uno paga i lavori e l'altro acquista i mobili, quest'ultimo non potrà avere il bonus perché non risulta come la persona che ha sostenuto le spese di ristrutturazione.

Cosa si può comprare con la detrazione

Come detto, il bonus mobili si applica all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in seguito alla ristrutturazione di una casa o un altro immobile. L'Agenzia delle entrate ha specificato con alcuni esempi i beni per cui vale la detrazione.

In particolare, si parla di mobili ed elettrodomestici nuovi e ‘green', con delle specifiche caratteristiche tecniche. Infatti i forni devono essere di classe non inferiore alla classe A, le lavatrici non inferiori alla classe E, e i frigoriferi e congelatori non inferiori alla classe F.

Quante volte si può usare il bonus mobili

Il bonus mobili si può usare una sola volta per ogni casa, ma non una sola volta a persona. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che "il limite massimo di spesa riguarda la singola unità immobiliare, o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione", quindi per la stessa casa non si possono utilizzare il bonus più volte.

Al contrario, "il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio". Ovvero, se una persona è proprietaria di più case o uffici, e fa diversi lavori di ristrutturazione in immobili diversi, e dopodiché acquista dei mobili per ciascuna di queste case o uffici, il bonus si potrà applicare una volta per ogni immobile ristrutturato.