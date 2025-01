video suggerito

Bonus elettrodomestici 2025, in arrivo il click day: da quando si può fare domanda e a chi spetta La legge di Bilancio 2025 introduce un incentivo per il rinnovo degli elettrodomestici con un rimborso fino a 200 euro, ma il click day, che dotrebbe scattare entro la fine di febbraio 2025, potrebbe esaurire rapidamente i fondi disponibili. Gli apparecchi devono essere di classe energetica B e prodotti in Europa. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Nel contesto della Legge di Bilancio 2025, arriva una nuova misura pensata per stimolare il rinnovo degli elettrodomestici nelle famiglie italiane, con un occhio di riguardo all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale. Si tratta del Bonus elettrodomestici, un provvedimento che offre un rimborso fino al 30% sul prezzo di acquisto di elettrodomestici più moderni ed efficienti dal punto di vista energetico, incentivando al contempo l’industria europea del settore. Come spesso accade per misure di questo tipo, è tuttavia fondamentale prestare attenzione alle tempistiche e ai requisiti per non perdere questa opportunità. Il sistema di click day, che dovrebbe scattare entro la fine di febbraio 2025, e le modalità operative, che saranno definite nelle prossime settimane, potrebbero infatti portare all’esaurimento rapido dei fondi stanziati.

Come funziona il bonus elettrodomestici e a chi spetta: i requisiti ISEE

La Legge di Bilancio 2025 prevede l’introduzione di un bonus per il rinnovo degli elettrodomestici domestici: il provvedimento mira a incentivare le famiglie italiane a sostituire i vecchi apparecchi con modelli più efficienti dal punto di vista energetico, contribuendo così sia alla sostenibilità ambientale che al rilancio dell’industria europea. Il bonus prevede un rimborso pari al 30% sul prezzo di acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare. Il rimborso massimo è di 100 euro per tutti, mentre per le famiglie con un ISEE inferiore a 25mila euro il contributo sale a 200 euro.

Quando parte il bonus con il sistema del click day per le domande

Un aspetto importante da tenere in considerazione è il sistema di click day che verrà introdotto per la presentazione delle domande: il governo ha stanziato 50 milioni di euro per la misura, ed è quindi probabile che i fondi si esauriranno piuttosto in fretta dal momento in cui saranno messi a disposizione. La Legge di Bilancio è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, e quindi il click day dovrebbe scattare entro la fine di febbraio 2025. Questo perché le modalità per fare domanda devono essere definite entro 60 giorni, quindi al massimo entro il 2 marzo. Sarà comunque fondamentale monitorare le comunicazioni ufficiali per non perdere l’opportunità di beneficiare del bonus.

Come fare domanda e come si utilizzerà il bonus

Il bonus sarà valido solo per l’acquisto di elettrodomestici che soddisfano determinati requisiti: gli apparecchi devono essere di classe energetica B o superiore e prodotti in Europa. Inoltre, la sostituzione del vecchio elettrodomestico dovrà avvenire contestualmente all’acquisto del nuovo, con l’obiettivo di favorire un corretto processo di smaltimento e riciclo.

Per quanto riguarda le modalità per richiedere il bonus verranno definite attraverso un decreto congiunto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Economia e delle Finanze: il provvedimento sarà attivo per tutto il 2025, ma per accedervi sarà necessario seguire una procedura che verrà chiarita poi nei prossimi mesi dalle autorità competenti.

Gli obiettivi della misura

La finalità principale di questa misura è duplice: daa un lato, il bonus intende sostenere l’industria europea degli elettrodomestici, in un periodo particolarmente complesso per il settore; dall’altro, l’obiettivo è quello di accelerare la transizione verde nelle famiglie italiane, promuovendo una maggiore efficienza energetica domestica e incentivando così la sostituzione degli apparecchi obsoleti con modelli più moderni ed ecologicamente sostenibili. Questo provvedimento si inserisce quindi così in una più ampia strategia di sostenibilità ambientale, che include anche la responsabilità verso la gestione dei rifiuti elettronici e la promozione di pratiche virtuose di riciclo.