“Berlusconi era un vero amico, verrà ricordato in Russia”: il messaggio di Vladimir Putin Vladimir Putin ricorda Silvio Berlusconi dopo la sua morte: “Era una persona cara e un vero amico – scrive il presidente russo in un comunicato – ammiravo la sua saggezza e la sua lungimiranza”.

A cura di Tommaso Coluzzi

La notizia della morte di Silvio Berlusconi è arrivata immediatamente in Russia, dove in pochi minuti, e già da questa mattina, è diventata l'apertura di tutti i media principali. All'ora di pranzo è stato diffuso anche l'atteso comunicato di Vladimir Putin, legato da molti anni all'ex presidente del Consiglio da un personale rapporto di amicizia. Un legame che, tra l'altro, è stato a lungo al centro della polemica dall'invasione della Russia in Ucraina, anche per alcune dichiarazioni di Berlusconi.

"Per me Silvio era una persona cara, un vero amico – si legge nella nota del Cremlino – Ho sempre ammirato sinceramente la sua saggezza, la sua capacità di prendere decisioni equilibrate e lungimiranti anche nelle situazioni più difficili". E ancora: "Durante ciascuno dei nostri incontri, sono stato letteralmente caricato dalla sua incredibile vitalità, ottimismo e senso dell'umorismo. La sua morte è una perdita irreparabile e un grande dolore".

Nella lettera, in cui vengono espresse le condoglianze di Putin e di tutta la Russia, si legge ancora: "Al nome di questo straordinario personaggio sono legati gli avvenimenti più importanti della storia recente d'Italia. Da vero patriota, Silvio Berlusconi ha sempre messo al primo posto gli interessi della Patria".

Il Cremlino scrive che "per molti anni, guidando il Consiglio dei ministri e ricoprendo altri importanti incarichi di governo", Berlusconi "ha fatto molto per lo sviluppo economico e sociale del Paese, per il rafforzamento della sua posizione in Europa e sulla scena mondiale". Il leader di Forza Italia "era giustamente considerato il patriarca della politica italiana e godeva di grande prestigio internazionale".

"Silvio Berlusconi sarà ricordato in Russia come un sostenitore coerente e di principio del rafforzamento delle relazioni amichevoli tra i nostri Paesi – conclude Putin – Ha dato un contributo personale davvero inestimabile allo sviluppo di partenariati italo-russi reciprocamente vantaggiosi".