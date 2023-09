Beppe Grillo: “Schlein? È persona colta, ma non lascia il segno. Pd non ha visione” “Se mi piace Elly Schlein? È una persona colta però poi non mi lascia un granché di strascico. Ma un po’ tutti i politici sono così”: lo dice Beppe Grillo, parlando con i giornalisti dopo aver incontrato alcuni parlamentari M5s.

A cura di Annalisa Girardi

Beppe Grillo arriva a Roma e incontra alcuni dei parlamentari del Movimento Cinque Stelle nella sede del partito. All'uscita è circondato dai giornalisti, che però gli chiedono il suo punto di vista sul Partito democratico: "Il Partito democratico è poco visionario? Io credo che non ci siano visioni nel Pd, assolutamente non ne ho viste", dice il Garante pentastellato. Per poi ricordare come alla nascita del Movimento lui stesso avesse cercato il confronto con i dem su alcuni temi considerati prioritari. ""Io volevo parlare alla conferenza del Pd, mi sono anche iscritto al Pd per parlare, e non me lo hanno permesso. Da lì loro hanno sbagliato, da Prodi".

Per quanto riguarda la segretaria dem, Elly Schlein, l'opinione di Grillo non sembra troppo generosa: "Se mi piace Elly Schlein? Non ho giudizi. L'ho sentita, è una persona colta però poi non mi lascia un granché di strascico. Ma un po' tutti i politici sono così", dice.

Sull'ipotesi di un campo largo, sulla scia dell'esperienza di governo giallorosso, Grillo sottolinea: "Non ci sono campi se non hai un po' di immaginazione. Il campo è aperto a chiunque con un po' di immaginazione sui temi". In generale, sulle alleanze il fondatore Cinque Stelle non è molto fiducioso: "Le alleanze le abbiamo fatte, destra e sinistra, e siamo stati o pugnalati alla schiena o altre cose"

Non solo Pd e possibili alleati: Grillo commenta anche come vanno le cose internamente. E per quanto riguarda il leader del Movimento, Giuseppe Conte, afferma di essere sulla stessa lunghezza d'onda. "È un momento di grande sintonia, lo sento più emotivamente coinvolto. Proviene da un altro mondo, accademico, diverso dal M5s dalla strada del vaffa. Avevamo bisogno di andare in un'altra direzione".

Grillo incontrerà Conte domani. Alla domanda sui temi in agenda, il fondatore M5s risponde: "Parliamo di idee. Lui essendo avvocato è più colto di me. Io non ho la dote dell'organizzatore, posso avere un'idea magari bella, poi magari è irrealizzabile, quando vai a istituzionalizzarla ti rendi conto che ne perdi il il 90% nei corridoi".