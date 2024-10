video suggerito

Approvato dl Flussi, più click day e controllo cellulari dei migranti che arrivano in Italia: le novità Il Consiglio dei ministri, appena terminato, ha approvato il decreto sui flussi di migranti regolari.

A cura di Annalisa Cangemi

È stato appena approvato dal Consiglio dei ministri il decreto flussi che contiene "disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali".

La filosofia dietro al decreto flussi è quella di "aprire all'immigrazione regolare e avere grande rigore contro l'illegalità, contrastare quella illegale, anche chi usa la migrazione regolare per fare business", spiega il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in conferenza stampa, sottolineando la volontà di "rimettere nel quadro del rispetto delle regole un fenomeno che è importante per la nostra economia".

Nel dl "vi è l’obbligo di fornire le impronte digitali per gli stranieri che chiedono un visto nazionale" e "l’eliminazione dell’obbligo per i consolati di dare preavviso formale del rigetto della domanda di visto". Inoltre vi è "l’obbligo di verifiche preventive al rilascio del nullaosta – o se il nullaosta è già rilasciato prima del rilascio del visto – per i cittadini di tre paesi (Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka) dove le irregolarità sono state le più pesanti. Questi paesi non escono dal decreto Flussi ma nell’immediato il rilascio di visti di lavoro sarà sospeso per consentire verifiche effettive in Italia", aggiunge Tajani. Previsto poi per la Farnesina "un incremento del personale", nonché una !facilitazione per l’estensione dei permessi di lavoro stagionali in presenza di un’offerta di lavoro reale".

Nel decreto "Vi è un intento di semplificare il più possibile, di abbattere i tempi e al tempo stesso di dare delle regole certe aggirabili con maggiore difficoltà. I clickdays saranno più di uno (durante l'anno ndr) per tipologia di lavotori", dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano "Ci sarà la pre-compilazione delle domande rispetto ai click days per aumentare i tempi dei controlli. I click day saranno più di uno, per categorie di lavoratori, e questo permetterà sia la suddivisione per tipologie di lavoro, sia una gestione meno caotica. I sistemi informatici saranno inter-operativi e questo permetterà di dare immediatamente delle risposte di inammissibilità".

"Il contratto di soggiorno va sottoscritto per via telematica entro 8 giorni", spiega ancora Mantovano. Tra le novità c'è la possibilità per il lavoratore stagionale che termina il contratto di non avere subito un provvedimento di allontanamento, ma può avere 60 giorni aggiuntivi, cuscinetto, per cercare un altro lavoro.

L'accesso al telefono cellulare dei migranti che arrivano in Italia "ha un unico scopo: garantire l'identificazione del migrante o al minimo l'individuazione della provenienza geografica. C'è – spiega – l'obbligo di collaborare all'identificazione, posto che chi entra lo fa in modo irregolare. L'obbligo si esplica anche mostrando i dati contenuti nel cellulare, ma solo quelli finalizzati all'identificazione. È previsto il divieto di accesso alla corrispondenza e a qualsiasi altra forma di comunicazione e c'è diritto ad assistere con un mediatore culturale. Viene redatto un verbale" e l'accesso al telefono deve essere "autorizzato dal giudice di pace previamente o con una convalida entro 48 ore dopo l'accesso ai dati identificativi. In caso di non convalida o convalida parziale i dati sono inutilizzabili e il giudice ne dispone la cancellazione. Non è un atto come la perquisizione e il sequestro ma è finalizzato solo all'identificazione".

"Il ministero del Lavoro ha dato il suo contributo al testo", dice la ministra Calderone. "Introduciamo uno speciale permesso di soggiorno".

"Mettiamo in protezione le vittime da sfruttamento che collaborano con la giustizia e, quindi denunciano", dice ancora la ministra.