Ancora minacce No Vax a Draghi su Telegram: pubblicato il suo indirizzo Ancora minacce a Mario Draghi su Telegram da parte dei No Vax, che hanno pubblicato il suo indirizzo, proponendo di ritrovarsi ogni sera alle 21 sotto il suo appartamento.

A cura di Annalisa Girardi

Ancora minacce social dai No Vax a Mario Draghi. Su un noto gruppo Telegram sono stati condivisi alcuni dati sensibili del presidente del Consiglio: precisamente il suo indirizzo e la proposta di ritrovarsi ogni sera alle 21 sotto il suo appartamento. Non è la prima volta che nel gruppo vengono pubblicati numeri di telefono o indirizzi di politici e virologi, con lo scopo di tempestarli di messaggi, minacce e insulti per il loro operato nella pandemia di coronavirus.

Lo scorso 20 gennaio, sempre nello stesso gruppo, era stato anche pubblicato l'indirizzo della casa in Umbria del presidente del Consiglio. Da alcuni mesi ormai la polizia postale indaga sulle minacce rivolte dai gruppi No Vax a Draghi.

Non è il solo ad essere finito nuovamente al centro di gruppi di questo tipo. Sempre su Telegram oggi sono state pubblicate ancora minacce a Matteo Bassetti, il direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "Sapete cosa fargli", scrivono i No Vax pubblicando l'indirizzo e il numero di telefono dell'infettivologo. Che giàalcuni giorni fa aveva denunciato di essere vittima di telefonate e messaggi minacciosi: "Hanno condiviso ancora una volta il mio numero di telefono su una chat Telegram, andrò in procura per denunciare questo episodio", aveva detto Bassetti, raccontando di aver ricevuto circa 35 chiamate e altrettanti messaggi di insulti in nemmeno due ore. Bassetti aveva anche aggiunto: "Continuerò a denunciare. I reati contestati dai magistrati sono pesanti. Si tratta di stalking e minacce, ma quello che mi fa rabbia è che mi sento lasciato solo: dopo 6 mesi avrei voluto vedere qualcuno a processo".