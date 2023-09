Anche Giorgia Meloni commenta lo spot di Esselunga: “Io l’ho trovato molto bello e toccante” “Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante”, commenta Giorgia Meloni prendendo parte al dibattito sullo spot di Esselunga.

A cura di Annalisa Girardi

Il nuovo spot Esselunga ha innescato un acceso dibattito, attirando anche molte critiche. C'è infatti chi ha sottolineato come la pubblicità da un lato colpevolizzi i genitori divorziati – o comunque tutte le famiglie che non rispecchiano i canoni di quella tradizionale, alla Mulino Bianco – e dall'altro possa far sentire inadeguati quei bambini che vivono la separazione dei genitori. C'è però anche chi ha apprezzato lo spot: tra questi ultimi anche Giorgia Meloni.

La presidente del Consiglio si è infatti inserita nel dibattito pubblicando un post su X in cui ha scritto: "Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante".

Nello spot, intitolato "La Pesca" si vede una bambina di genitori separati o divorziati che va a fare la spesa con la madre. Tra le corsie del supermercato chiede di comprare una pesca, che poi regala al padre quando questo la viene a prendere, fingendo che sia da parte della madre. Un tentativo, quindi, di riconciliare i genitori.

La pubblicità ha innescato appunto un acceso dibattito. Sui social sono tanti i commenti di chi sottolinea tutto ciò che c'è di sbagliato in una pubblicità del genere: la colpevolizzazione delle famiglie divise e la sofferenza dei bambini a cui spetterebbe – secondo quanto si vede nel filmato – il tentativo di ricucire gli strappi.

Da parte sua Esselunga ha fatto sapere che l'obiettivo dello spot era quello di porre l'attenzione sul momento della spesa, "che non viene vista solo come un acquisto, ma descritta come qualcosa che ha un valore più ampio", in quanto "dietro la scelta di ogni prodotto c'è una storia". E quella scelta dalla pubblicità non sarebbe altro che "una delle tante storie di persone che entrano in un supermercato".