A scuola arriva il maestro di ginnastica, 25mila classi coinvolte e oltre duemila nuovi docenti Dal prossimo anno arriverà il maestro di educazione fisica nelle scuole elementari. Pronto il concorso per oltre 2.200 posti da docente, le classi coinvolte saranno 25mila.

A cura di Tommaso Coluzzi

Alla scuola elementare arriva il maestro di ginnastica. La novità era prevista nell'ultima legge di Bilancio, ma non era stata confermata finora per via dell'incertezza della copertura finanziaria. Ieri il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto sugli organici del personale. Il provvedimento dà il via libera alla novità: alla scuola primaria le attività didattiche vengono integrate con la presenza del docente di educazione motoria. Tutto questo accadrà già dall'anno scolastico 2022/2023, ma solamente per le quinte elementari.

Le classi coinvolte saranno 24.693, di cui oltre 15mila a tempo normale e le rimanenti a tempo pieno, per un totale stimato di 2.247 docenti. Il ministero dell'Istruzione sta preparando un concorso. Nonostante sia prevista nell'ordinamento, l'educazione fisica e motoria è sempre stata delegata a insegnanti esterni. Perciò "è un'importante novità, attesa nel mondo della scuola, che riguarda il benessere psicofisico e lo sviluppo dei nostri bambini e delle nostre bambine", ha sottolineato il ministro Bianchi.

Il titolare di viale Trastevere ha poi aggiunto: "Si parte con le quinte poi, il prossimo anno, si andrà avanti con le quarte. Un tassello che rientra nel percorso di costruzione di una nuova scuola che stiamo realizzando con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con le misure adottate in questi mesi, comprese quelle dell'ultima legge di Bilancio". La soddisfazione è condivisa anche dalla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, che ha commentato: "La continua sinergia con il ministro Bianchi ha prodotto un risultato storico. Scuola e sport camminano insieme sin dai primi anni scolastici, per contribuire a formare una società e un Paese migliori". E per questo "ringrazio il Presidente Draghi, senza la sua sensibilità al tema, non saremo riusciti in questa impresa epocale".