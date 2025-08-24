A Lampedusa un nuovo sbarco: arrivano 54 persone, ci sono anche i corpi di tre ragazze minorenni

Nuovo a sbarco a Lampedusa, dove gli arrivi non si fermano. Dopo il tragico naufragio avvenuto il 13 agosto al largo dell'isola – 23 morti accertati e un numero imprecisato di dispersi – sui cui le autorità sono state poco trasparenti, un'altra barca carica di migranti è approdata ieri sera al molo commerciale di Lampedusa: a bordo c'erano 54 persone, tra cui 7 donne e 4 minori, soccorsi dalla nave ong Nadir assieme ai 14 già trasferiti in precedenza dalla motovedetta della guardia costiera.

Al porto sono sbarcati anche i corpi di tre ragazze minorenni. Secondo l'Ansa le tre ragazze morte potrebbero essere tre sorelle. Il gruppo è composto da cittadini nigeriani, etiopi, eritrei, malesi, ivoriani e sudanesi. Erano partiti su un gommone di 7 metri che ha iniziato a imbarcare acqua al largo della Libia. Secondo le testimonianze raccolte dai volontari, la persona dispersa in mare sarebbe un uomo sudanese adulto e non una donna come inizialmente raccontato dai superstiti.

Sessanta migranti e tre salme sono stati recuperati dalla nave ong, mentre la motovedetta Cp322 della guardia costiera ha trasferito per ragioni sanitarie una donna incinta al quarto mese e un minore con gravi ustioni, entrambi portati al poliambulatorio. Con loro sono sbarcati anche i familiari, per un totale di 14 persone provenienti da Sudan e Nigeria.

I corpi delle 3 minori stati trasferiti alla camera mortuaria di Cala Pisana, dove si trovano ancora tre dei 23 corpi recuperati nel naufragio del 13 agosto. Si tratta di tre egiziane, già identificate dai parenti residenti in Italia, che hanno chiesto il rimpatrio: le bare lasceranno l'isola lunedì mattina con il traghetto di linea per Porto Empedocle.

Otto dei migranti sbarcati hanno raccontato che durante le fasi del soccorso una donna sarebbe caduta in mare e, nonostante i tentativi di afferrarla, sarebbe stata inghiottita dalle onde.

Mediterranea disobbedisce al Viminale: sbarcano a Trapani 10 migranti

La nave Mediterranea Saving Humans ha fatto sbarcare a Trapani dieci migranti soccorsi in mare, disobbedendo all'ordine del Viminale di dirigersi a Genova. L'Ong ha motivato la decisione spiegando che i naufraghi avevano bisogno di cure urgenti.

La nave Ong è giunta ieri sera attorno alle 20 al Porto di Trapani, pur avendo ricevuto l'ordine di dirigersi verso Genova. Ieri pomeriggio da Beppe Caccia, capomissione a bordo, aveva spiegato così le intenzioni della Ong: "ça nostra prima e unica preoccupazione sono le condizioni delle persone a bordo, già provate e traumatizzate da tutto quello che hanno passato il Libia e in mare". Da qui la decisione, trovandosi al largo dell'arcipelago delle Egadi, di "disobbedire a un ordine ingiusto e inumano del Ministero dell'Interno", aveva aggiunto Caccia.